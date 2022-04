— Jesteśmy przygotowani, aby w 2022 roku całkowicie uniezależnić się od rosyjskich dostaw gazu do Polski. Prace prowadzone w tym celu przez sześć lat są w tym roku kończone zgodnie z harmonogramem i bez opóźnień — powiedział Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2022.

W tym roku ruszy gazociąg Baltic Pipe

Już w październiku bieżącego roku rozpocznie pracę gazociąg Baltic Pipe, który dostarczy nam gaz z Norwegii. Ma on przepustowość do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie, tymczasem terminal LNG w Świnoujściu może przyjąć kolejne 6 miliardów, a docelowo będzie mógł nawet 8 miliardów metrów sześciennych rocznie.

Jak podała na Twitterze Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska — Polska posiada niezbędne rezerwy gazu oraz źródła dostaw, które chronią nasze bezpieczeństwo. Od lat skutecznie uniezależnialiśmy się od Rosji. Nasze magazyny są napełnione w 76 procentach. Uzupełnianie magazynów rozpoczęło się wcześniej ze względu na sytuację kryzysową na Wschodzie.

Gazoport w Świnoujściu, a niebawem w Gdańsku

Spółka Gaz-System, oprócz rozbudowy gazoportu w Świnoujściu, planuje też realizację kolejnego projektu. Ma to być budowa terminala pływającego LNG w Gdańsku. Pierwotnie miał on powstać w 2027 roku, ale w obliczu wojny na Ukrainie i gazowego szantażu Rosji, powstanie on w 2025 roku.

Tomasz Stępień, prezes Gaz-Systemu, powiedział, że oba terminale będą mogły przyjąć rocznie 130 statków, co przekłada się na wolumen 13 miliardów metrów sześciennych. Polska kupuje LNG głównie ze Stanów Zjednoczonych, Kataru i Norwegii.

Gaz ze Słowacji, Czech, Litwy i Niemiec

Polski rząd poinformował również, że obecnie trwa rozbudowa połączeń gazowych z naszymi sąsiadami. Gazociąg Polska - Słowacja o zdolności przesyłowej do Polski na poziomie ok. 5,7 miliarda metrów sześciennych rocznie ma być ukończony w listopadzie bieżącego roku.

Jest też gazociąg Polska-Litwa. Można nim będzie przesyłać do Polski ok. 2 miliardów metrów sześciennych rocznie. Gaz-System poinformował, że od 1 maja dostępna będzie częściowa przepustowość gazociągu z Litwy do Polski. Mówimy tutaj o 2 miliardach metrów sześciennych rocznie. Pełna przepustowość ma być osiągnięta w październiku. Oprócz Słowacji, Litwy i Norwegii, do Polski płynie gaz też interkonektorami z Niemiec i Czech.

Polska niebawem będzie całkowicie niezależna od gazu z Rosji

Polska zużywa rocznie ok. 20 miliardów metrów sześciennych. Wydobycie krajowe wynosi ok. 4 miliardy metrów sześciennych rocznie. W najbliższych miesiącach i latach do Polski może popłynąć z różnych źródeł rocznie ponad 24 miliardy metrów sześciennych. Zgromadzone obecnie na terenie Polski zapasy gazu wystarczą na 6 do nawet 12 miesięcy. W międzyczasie ruszą dostawy przez gazociąg Baltic Pipe oraz masowe do gazoportu w Świnoujściu. Jesteśmy przygotowani na następną zimę.