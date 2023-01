Jak przekonuje Node Air, transport pasażerów oraz towarów wiele zyska, jeśli przestawimy się na odłączane kapsuły, które w razie potrzeby można zamontować zarówno do pojazdów powietrznych, jak i naziemnych. Bo skoro większość podróży lotniczych i tak obejmuje logistykę naziemną po obu stronach, czyli ludzie i ładunek muszą być przenoszeni z pojazdu naziemnego do pojazdu powietrznego, a następnie w drugą stronę, to dlaczego nie wybrać rozwiązania, które eliminuje irytujące przesiadki.



Czy te futurystyczne modułowe kapsuły to przyszłość transportu?

Node Air proponuje więc rozwiązanie, w którym kapsuła podjeżdża pod nasze drzwi, aby nas odebrać, zamontowana na platformie elektrycznej wyposażonej we własne wbudowane akumulatory, silniki, czujniki, mechanizmy sterujące i kontrolne. Następnie zawozi nas na miejsce startowe, gdzie na szczycie kapsuły ląduje ogromny dron, który unosi ją do góry i zabiera do miejsca docelowego, gdzie cały proces się powtarza, tzn. dron z kapsułą ląduje na platformie naziemnej, która pokonuje pozostałą część trasy.



