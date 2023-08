Kolejny wyczyn tiktokowej armii

Wychodzi więc, że jedyne co ucierpiało z ataku kadyrowców to zieleń i to jeszcze rosyjska. Trzeba przyznać, że taktyka ta zaskoczyłaby chyba nawet najpotężniejsze armie świata. Akcję tą możemy więc zaliczyć do zestawienia najbardziej spektakularnych głupstw kadyrowców z czasów wojny w Ukrainie.

Dość powiedzieć, że nie ma chyba miesiąca, aby podopieczni Ramzana Kadyrowa nie zrobili czegoś podobnego. Jednym z ich najsławniejszych akcji była "obrona Moskwy" w dniu buntu wagnerowców. Wtedy kadyrowcy opowiadając się za Putinem, wieczorem nagrali film, gdzie pozowali na jednym z mostów na obrzeżach Moskwy, głosząc, że są gotowi na nadejście najemników. Zapomnieli powiedzieć, że film nagrali, gdy Prigożyn nakazał żołnierzom powrót do bazy.

Nie można więc dziwić się, że kadyrowcy są nazywani "tiktokową armią". Od początku konfliktu słyną z tworzenia filmów, gdzie pokazują siebie jako superwojowników, np. strzelając w puste budynki, czy inscenizując nieistniejące potyczki.