Każdy stawia router WiFi w tych miejscach, a to błąd. Internet będzie wolny

Spis treści: 01 Co zakłóca WiFi i gdzie nie stawiać routera w domu?

02 Jak wzmocnić sygnał WiFi?

Co zakłóca WiFi i gdzie nie stawiać routera w domu?

Wi-Fi to to technologia bezprzewodowej transmisji danych, która wykorzystuje fale radiowe i pozwala na łączenie się z internetem bez kabli. Dziś niemal każde nowoczesne urządzenie - smartfon, laptop, telewizor, konsola do gier, robot sprzątający czy sprzęt AGD - może być podłączone do domowej sieci WiFi.

Masz szybki światłowód, doskonały router WiFi, ale nie wszystko działa prawidłowo. Internet jest wolniejszy niż w umowie, albo nie ma go w niektórych częściach domu. Urządzenia tracą łączność z siecią, a ty się frustrujesz.

Zapominasz o podstawowej rzeczy. W domu czy mieszkaniu jest wiele rzeczy, które mogą zakłócić WiFi. Właśnie dlatego na router musisz wybrać najlepszy punkt. Na co zwrócić uwagę i jak poprawić sygnał?

Nie stawiaj routera WiFi przy telewizorze i innych urządzeniach

Dla wielu osób najlepszym miejscem na ustawienie routera WiFi jest salon. To właśnie w nim korzystamy z internetu najczęściej. Zapominamy jednak, że ustawienie routera blisko telewizora (szczególnie starszego) jest błędem. To urządzenie elektroniczne, które zakłóca fale radiowe. Na dodatek jego płaska powierzchnia blokuje sygnał niczym betonowa ściana.

Także sąsiedztwo innych urządzeń elektronicznych - smartfonów, konsoli do gier czy komputerów ma wpływ na zły sygnał. Jeśli zasięg sygnału i jego jakość są złe, przenieś router WiFi w inne miejsce.

Na pewno dobrym miejscem nie będzie kuchnia. Pewne jest, że kuchenka mikrofalowa, lodówka czy piec nie pokochają się z naszym routerem.

Grube ściany to przeszkoda dla WiFi

Na grube ściany w mieszkaniu czy domu nie mamy większego wpływu. One z pewnością blokują sygnał WiFi. Im dalej jesteśmy od routera, tym zasięg sieci będzie mniejszy, a internet wolniejszy. Tu z pomocą mogą przyjść wzmacniacze sygnału WiFi, o czym poniżej.

Sieci bezprzewodowe WiFi sąsiadów

Zapewne wyszukując sieć WiFi zauważyliście, że oprócz waszego routera są tam dostępne urządzenia waszych sąsiadów. Taki natłok powoduje zakłócenia WiFi i z pewnością wpłynie na szybkość.

Zakłócenia wystąpią przede wszystkim, gdy jesteś podłączony do WiFi w paśmie 2,4 GHz. Bardziej stabilny sygnał zapewnia podłączenie do WiFi 5 GHz.

Prawdziwą rewolucją jest WiFi 6E, które zapewnia pracę w paśmie 6 GHz. To superszybka sieć, zapewniająca największą prędkość i stabilność. Warunkiem skorzystania z niej jest jednak kompatybilność z urządzeniami, a tych na rynku na razie nie ma zbyt wiele. To najczęściej najnowocześniejsze smartfony.

Zdjęcie Znajdź dobre miejsce w domu dla routera Wi-Fi. Wiele rzeczy może blokować sygnał sieci. / 123RF/PICSEL

Akwarium i woda blokują sieć bezprzewodową

Woda nie przepuszcza fal radiowych. Dlatego jeśli ustawisz router WiFi obok akwarium, jest niemal pewne, że spowolnisz domową sieć. Nie musisz rezygnować ze swojej pasji do hodowli ryb. Wystarczy, że przestawisz router w inne miejsce.

Lustra, metalowe bibeloty, regały wypełnione po brzegi

Jeśli lubisz metalowe bibeloty, które zdobią twoje mieszkanie, zapomnij o braku problemów z siecią WiFi. Metal i fale sieci bezprzewodowej to jak ogień i woda. Właśnie dlatego problemem dla WiFi mogą być także lustra, których powłoka jest metalowa (im starszy typ lustra, tym większa metalowa powłoka). Lepiej też nie stawiać routera na wypełnionym po brzegi regale.

W ten sposób nieumyślnie pogarszamy jakość oraz zasięg sieci.

Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe to kolejny problem dla WiFi, o którym w szczególności musimy pamiętać w domach wielopiętrowych. Jeśli router mamy na parterze, a z internetu chcemy skorzystać na piętrze, wtedy wbudowane ogrzewanie podłogowe jest sporą przeszkodą. Jak poradzić sobie w tej sytuacji?

Fachowcy radzą, by wspomóc się wzmacniaczami sygnału WiFi. To urządzenia, które odbierają sygnał z głównego routera, a następnie przekazują go dalej z jeszcze większą mocą.

Jak wzmocnić sygnał WiFi?

Najpopularniejszym rozwiązaniem na lepszy sygnał WiFi w domu lub mieszkaniu będzie zakup wzmacniacza sieci (repeatera).

Jak działa wzmacniacz? Podłączamy go do prądu w pomieszczeniu, w którym mamy słaby internet. Repeater odbierze sygnał wysyłany z routera WiFi i przekaże go dalej.

Najlepiej żeby wzmacniacz sygnału był w równej odległości od routera i urządzenia, które ma korzystać z sieci WiFi.



Obecnie na rynku dostępnych jest duży wybór repeaterów. Zarówno tych działających w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz oraz oferujących różne prędkości transmisji danych. Przy zakupie wzmacniacza warto też zwrócić uwagę na liczbę anten - im jest ich więcej, tym lepiej.

Zdjęcie Problem z zasięgiem WiFi w domu? Pomoże wzmacniacz sygnału, system Mesh albo Access Point. / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Kolejne rozwiązanie na wzmocnienie sygnału sieci domowej to punkt dostępowy (tzw. Access Point). To urządzenie przypomina router. Najczęściej wykorzystuje się go w biurach oraz w domach, które mają więcej niż jedno piętro.

Jeszcze inny sposób na lepszy sygnał to Mesh WiFi, czyli sieć stworzona przez system kilku jednostek połączonych ze sobą i komunikujących się wzajemnie. Dzięki Mesh WiFi internet pojawia się w miejscach, gdzie wcześniej trudno było nawet o jedną "kreskę" zasięgu.