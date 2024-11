Spis treści: 01 Nadchodzi Spotify Wrapped

02 Kiedy będzie Spotify Wrapped 2024?

03 Jak sprawdzić statystyki Spotify

Nadchodzi Spotify Wrapped

Chociaż Spotify ma na rynku platform streamingowych sporą konkurencję, to od lat niezmiennie Wrapped pozostaje jednym z najciekawszych wydarzeń w streamingu muzyki. Jest to bowiem święto nie tyle artystów, co nas, słuchaczy. W ten jeden dzień w roku, którego wyczekujemy niczym pierwszej gwiazdki możemy sprawdzić, co nam w duszy grało. Które piosenki były naszymi ulubionymi, jacy artyści zdobyli nasze serca i które utwory stworzyły playlistę 100 najchętniej przez nas odtwarzanych.

Wszystko to jest przez platformę podawane w wyjątkowej formie, bo Spotify Wrapped to spersonalizowana i świetnej jakości prezentacja o nas samych. A jako ludzie uwielbiamy przecież być w centrum uwagi, dlatego z niecierpliwością czekamy na premierę nowej edycji podsumowania. Ta będzie mieć miejsce już niedługo.

Kiedy będzie Spotify Wrapped 2024?

Jak co roku pojawia się pytanie o to kiedy wystartuje Spotify Wrapped. Jak potwierdziła platforma, zbieranie danych do podsumowania miało miejsce od 1 stycznia do 31 października tego roku. Oznacza to, że przynajmniej teoretycznie, platformie pozostaje przepracować wszystkie informacje i przygotować spersonalizowane projekcje dla zainteresowanych użytkowników. Kiedy możemy liczyć na ich udostępnienie?

Rok temu Spofity Wrapped pojawiło się 29 listopada, czyli znacznie wcześniej, niż w poprzednich latach. Wcześniej podsumowanie bywało dostępne m.in. 30 listopada, 1 czy 5 grudnia. Czy w tym roku będzie jeszcze szybciej? Niekoniecznie, choć możliwe, że tak. 28 listopada to czwartek, a wiemy, że podsumowanie na Spotify często jest pokazywane w środku tygodnia, a nie na jego koniec czy w weekend.

Jak sprawdzić statystyki Spotify

Jeżeli nie możecie doczekać się oficjalnego podsumowania, to mam dla was dobre wieści. W sieci można znaleźć kilka sposobów na sprawdzenie swoich statystyk. Wystarczy skorzystać z jednego z narzędzi, które są dostępne za darmo. To np.:

Stats for Spotify

Spotify Pie

stats.fm

Forma prezentowania wyników nie jest może tak atrakcyjna jak na Wrapped, ale i tak pozwala nam uzyskać wgląd w to, czego słuchaliśmy ostatnio i nie tylko.