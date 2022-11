Kim jest Sławosz Uznański, pierwszy polski rezerwowy astronauta?

To wielki dzień dla Polski i naszych narodowych marzeń o eksploracji kosmosu. Chociaż Polska w swojej historii miała już kosmonautę, Mirosława Hermaszewskiego, który obecnie jest już na emeryturze, to jednak żyjemy w nowej erze podboju kosmosu, i warto byśmy w niej dalej aktywnie uczestniczyli.

Nasze marzenia mogą się niebawem spełnić za sprawą Sławosza Uznańskiego. Europejska Agencja Kosmiczna doceniła jego pracę naukową, m.in. przy obsłudze najbardziej skomplikowanego urządzenia technicznego w historii ludzkości, a mianowicie Wielkiego Zderzacza Hadronu w CERN. Polak został właśnie wybrany do nowej, jedenastoosobowej grupy rezerwowej astronautów.

Oznacza to, że jeśli program astronautów zostanie rozszerzony, Uznański rozpocznie szkolenia i otworzą się przed nim wrota do pierwszego lotu w kosmosu. Europejska i Amerykańska Agencja Kosmiczna wspólnie planują powrót na naturalnego satelitę naszej planety już w 2025 roku. Wszystko wskazuje na to, że program Artemis do końca dekady zostanie rozszerzony o kolejne misje, i wówczas rezerwiści, wraz z Polakiem, będą mogli uczestniczyć w programie kolonizacji Srebrnego Globu.

— Rezerwowi astronauci w każdej chwili mogą do nich dołączyć (do elitarnej grupy astronautów przyp. red.) i rozpocząć intensywne szkolenie, jeśli ESA rozszerzy programy załogowe, w szczególności wykorzystanie ISS. Jest to wysoce prawdopodobne w sytuacji wycofania się Rosji z tego programu — napisało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Sławosz Uznański ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej w 2008 roku oraz studia magisterskie na Université de Nantes we Francji, a także otrzymał dyplom Diplôme d'Ingénieur na École Polytechnique de l'Université de Nantes we Francji. Od początku swojej kariery naukowej kierował rozwojem w kierunku technologii związanych z kosmosem.

Uznański w czasie doktoratu pracował m.in. jako inżynier efektów radiacyjnych w STMicroelectronics. W 2011 roku podjął pracę w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, gdzie obecnie prowadzi badania nad promieniowaniem. W 2011 roku uzyskał również doktorat za prace nad materiałami odpornymi na promieniowanie do zastosowań kosmicznych na Université d'Aix-Marseille we Francji.

Ale to nie wszystko. Polak zna trzy języki (polski, angielski i francuski) i jest autorem książki o skutkach promieniowania, współautorem ponad 50 artykułów w czasopismach i na konferencjach naukowych oraz organizatorem międzynarodowych warsztatów i wykładów naukowych. Uznański prowadził też liczne warsztaty dla inżynierów z CERN i NASA. Władze ESA wybrały Polaka, ponieważ jego doświadczenie może okazać się na wagę złota podczas misji kolonizacji Księżyca, gdzie promieniowanie kosmiczne będzie jednym z największych problemów, z jakimi będziemy musieli się uporać, by tam przetrwać.

— To z pewnością jeden z najważniejszych dni w moim życiu, ale też wyjątkowy moment dla polskiej nauki i polskiego udziału w eksploracji kosmosu - docenienie naszych osiągnięć i podkreślenie potencjału. Jako Polak jestem dumy, że będę reprezentował nasz kraj przy realizacji wspólnego, europejskiego programu kosmicznego. Nasz udział w nim już jest istotny. Jestem przekonany, że będzie znacząco większy — skomentował swój sukces Sławosz Uznański dla POLSA.

Dumni ze Sławosza Uznańskiego są również przedstawiciele polskiego rządu. — Wybór polskiego kandydata do korpusu rezerwowych astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej to duży sukces. Decyzja ESA pokazuje, że Polacy mogą skutecznie konkurować w wysoko technologicznych i innowacyjnych dziedzinach wymagających najwyższych kompetencji. Cieszymy się i gratulujemy. To wielki sukces zarówno osobisty pana dr Sławosza Uznańskiego, ale także Polski — zaznaczyła wiceminister Kamila Król.