Kolejny sukces Neuralink. Pacjent tweetuje myślami, a Elon Musk komentuje

Wspomnianym przez Elona Muska "urządzeniem telepatycznym" jest oczywiście czip, który firma Neuralink wszczepiła pacjentowi kilka tygodni temu. Zabieg odbył się pod koniec stycznia 2024 r., co wtedy założyciel SpaceX oraz Tesli również skomentował. Proces zakończył się sukcesem i obecnie Arbaugh czuje się dobrze.

Nolan Arbaugh uczy się życia z układem

Przez ostatnie tygodnie Arbaugh pracował nad możliwością wykorzystania wszczepionego układu w normalnym życiu. Mówił, że początki były trudne i musiał nauczyć się odpowiednio rozpoznawać rzeczywiste ruchy od tych nieprawdziwych. Twierdzi jednak, że czuje się dobrze, a sam zabieg był bardzo prosty.

Nolan Arbaugh to 29-letni mężczyzna, który został sparaliżowany od szyi w dół w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Został on wybrany wśród kandydatów do wszczepienia, dla których nabór uruchomiono w zeszłym roku. Wcześniej rozwiązanie było testowane na zwierzętach. Czipy firmy Neuralink mogą pomóc takim osobom w powrocie do normalnego funkcjonowania. Z czasem bardziej niż obecnie. Elon Musk kilka dni temu stwierdził, że trwają prace nad zapewnieniem "połączenia" umysłu ze sparaliżowanymi częściami ciała i może to być ogromny przełom w medycynie w połączeniu z nowymi technologiami.