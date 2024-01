Tesla Optimus w naturalnym wydaniu

Na nowym filmie udostępnionym przez Elona Muska po raz pierwszy widzimy zaś Optimusa w wersji Gen 2 podczas spaceru w "stroju adamowym", czyli pozbawionego błyszczącej metalowej obudowy i dumnie prezentującego skomplikowane wnętrze - odsłonięty szkielet, plątaninę przewodów i przekładni tworzących jego układ nerwowy i mięśnie.



I jak przekonuje część osób, to nowe podejście "zza kulis" to celowe zagranie miliardera, który chce w ten sposób pokazać, z jak zaawansowaną konstrukcją mamy tu do czynienia.

Tesla Optimus to nie zabawka, ale zaawansowana technologia przyszłości, której skonstruowanie wymagało wiedzy i umiejętności wielu ekspertów w swoich dziedzinach. Co więcej, zamiast po oświetlonej scenie starannie przygotowanego pokazu, robot przechadza się po dużym magazynie, dzięki czemu wydaje się zdecydowanie bardziej rzeczywisty i robi jeszcze większe wrażenie. Co ciekawe, wyglądem przypomina roboty z mrocznych wizji fikcji naukowej, co może potęgować zjawisko niepokoju u ludzi, którzy znajdą się w pobliżu.



Przypominamy, że Tesla Optimus pierwszy raz ujrzał światło dzienne w czerwcu 2022 roku. Robot mierzy 173 cm wzrostu, waży 73 kilogramy, może unieść do 20 kg i porusza się z prędkością do 8 km/h. Obecnie mamy do czynienia z drugą generacją urządzenia, ale Musk już zapowiada kolejną, która będzie mogła zacząć wyręczać pracowników fabryk (albo ich zastępować, czego obawia się wiele osób) w wykonywaniu prostszych i powtarzalnych czynności.