Spis treści: 01 Bateria w telefonie - co musisz wiedzieć?

02 Facebook to król marnotrawstwa

03 Potężne gry mobilne

04 Google Maps - przydatne, ale kosztowne

05 TikTok uzależnia i niszczy baterię telefonu

06 Kondycja baterii - co to znaczy?

Ogniwo pozwalające na działanie telefonu to kluczowy element urządzenia. Co należy wiedzieć o baterii w telefonie? Przede wszystkim warto znać jej pojemność - ta wyrażana jest jako np. 4000 mAh lub 6000 mAh. Im więcej, tym bateria jest większa i pozwoli na dłuższe korzystanie. Nie jest to jednak jedyny czynnik.

Na pracę baterii wpływ ma przede wszystkim to, w jaki sposób korzystamy z naszego urządzenia. Regularne sesje w wymagające gry, uruchamianie wielu programów i korzystanie z nieodpowiednich ładowarek skutecznie skrócą czas pracy na jednym ogniwie. Dlaczego tak się dzieje?

Choć akumulatory stosowane w telefonach posiadają niezły stosunek energii oddanej podczas pracy do energii włożonej do akumulatora w procesie ładowania, to nadal nie są to elementy idealne. Tym bardziej że technologie stosowane w telefonach znacznie wyprzedziły tę odpowiadającą za baterię. Można uznać, że mimo dużych pojemności i szybkiego ładowania, współczesne baterie w telefonach są dość... zacofane. Dlatego należy o nie szczególnie dbać. Jakie aplikacje rozładowują baterię najszybciej?

Facebook to król marnotrawstwa

Aplikacja Facebook to prawdziwy multimedialny kombajn. Mamy tam dostęp nie tylko do bazowych funkcji społecznościowych. Możemy odtwarzać rolki, przeglądać galerie, wymieniać wiadomości, grać w gry i wiele innych. Nie brak nawet usługi Facebook Marketplace, czyli swoistej tablicy ogłoszeniowej.

Dodajmy do tego niezbyt dobrą optymalizację, a w efekcie otrzymamy istnego pożeracza energii. Facebook wymaga dostępu do wielu funkcji (np. lokalizacji), apka uwielbia działać w tle, a my regularnie z niej korzystamy. W efekcie mamy w swoim telefonie program, który odpowiada za znaczące straty w baterii. Trochę sami jesteśmy sobie winni - wielu z nas korzysta z Facebooka dość długo każdego dnia.

Potężne gry mobilne

Mocne smartfony zachęcają nas do instalacji przepięknie wyglądających gier. Nowoczesne strzelanki, gry wyścigowe czy rozbudowane RPG działają na smartfonach świetnie. Niestety, ich wpływ na baterię urządzenia jest katastrofalny. Dość powiedzieć, że aby napędzić w pełni rozbudowane procesory i wiele gigabajtów RAM, należy wycisnąć z ogniwa ostatnie soki.

To trochę paradoksalne, ale mając mocny smartfon lepiej, aby unikać grania w tak zasobożerne tytuły. Owszem, to wspaniałe, że możemy cieszyć się ładną grafiką na urządzeniu mobilnym. Niestety, naszego ogniwo bardzo szybko straci moc. Ponowne ładowanie oczywiście je uzupełni, ale po wielu sesjach mocnego eksploatowania baterii ta straci na pojemności.

Google Maps - przydatne, ale kosztowne

Uwielbiamy aplikacje od Google, a Mapy to jedna z najlepszych i najpopularniejszych nawigacji na telefon. Niestety, łatwość obsługi i dobre działanie mają swoją drugą, mroczniejszą stronę. Jeżeli zabieracie Mapy Google w trasę, to lepiej weźcie też powerbank, lub np. ładowarkę samochodową. Ta aplikacja wyczerpuje baterię w bardzo szybkim tempie.

Nawigacja od Google potrzebuje dostępu do lokalizacji, internetu, procesora, a na koniec wyświetla wszystko na naszym ekranie. Czy jest sposób, aby aplikacja w mniejszym stopniu zużywała baterię? Tak, wystarczy pobrać interesujące nas mapy na telefon. Korzystanie z nawigacji offline widocznie wpłynie na mniejsze obciążenie baterii w telefonie.

TikTok uzależnia i niszczy baterię telefonu

Kolejny przykład multimedialnej aplikacji, która z jednej strony mocno angażuje użytkownika, a z drugiej pożera sporo zasobów. Duże wymagania apki w połączeniu ze sporym czasem przed ekranem to oczywista kombinacja. Wynika z niej marny los baterii w telefonie, która musi znieść całkiem sporo.

Nic dziwnego - na TikToku oglądamy ogromne liczby filmików, które szybko przesuwamy. Wszystko to wymaga szybkiego ładowania treści przez Wi-Fi lub sieć komórkową. Dodajmy do tego automatycznie zwiększanie jasności ekranu, a nawet działanie w tle. TikTok to duże obciążenie dla baterii, np. ze względu na notoryczne powiadomienia. Warto ograniczyć jej działanie w tle.

Kondycja baterii - co to znaczy?

W telefonie z Androidem lub iOS można sprawdzić kondycję baterii. Co jednak mówi nam taka informacja? Chodzi o procent domyślnej energii, jaką akumulator jest w stanie przyjąć podczas ładowania. Kondycja baterii 100% oznacza, że ogniwo naładujemy w pełni do takiej pojemności, jaką przewidział producent. 90% oznacza, że straciliśmy już jedną dziesiątą pojemności.

Dlaczego kondycja baterii spada? Akumulatory litowo-jonowe mają określoną liczbę cykli pełnego ładowania, które mogą przejść. Wraz z upływem czasu (i kolejnymi ładowaniami) oryginalna pojemność baterii spada. Jeżeli kupujemy używany telefon to musimy liczyć się z tym faktem. Jaka kondycja baterii jest odpowiednia? Szacuje się, że do około 80-85% nie powinniśmy odczuwać dużej różnicy.