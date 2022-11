Cała sytuacja dotyczy momentu w zeszłym tygodniu, kiedy to zamknięte zostały rynki, na których notowane są zachodnie spółki. O ile Apple bezwzględnie jest jedną z największych firm technologicznych świata, a co za tym idzie może pochwalić się ogromną wartością, to tak dobrze jeszcze w ich wypadku nie było.

Apple najdroższe na świecie

Okazało się, że owo zamknięcie nastąpiło wówczas, gdy gigant z Cupertino mógł pochwalić się rynkową wyceną na poziomie 2,307 biliona dolarów. Liczba ta robi wrażenie o tyle większe, gdy przyrównana zostanie do innych podobnych spółek, jak Meta, Amazon czy Alphabet (Google). Łącza wartość konkurencji wyniosła wtedy 2,306 biliona dolarów.

Oznacza to, że przez moment Apple mogło poszczycić się większą wartością od aż trzech innych gigantów rynkowych razem wziętych. Chociaż ostatecznie wyceny nieco się uspokoiły i sama wartość Apple spadła, to przedsiębiorstwo z Kalifornii nadal ma duże powody do radości.

Wycena po korekcie wyniosła 2,21 biliona dolarów, co nadal gwarantuje firmie miejsce w światowym topie. Z czego wynika takie „zawirowanie"? Jest to efekt przede wszystkim ogłoszenia bardzo dobrych wyników finansowych z trzeciego kwartału 2023 roku. Apple jest jedyną firmą spośród wymienionych, która odnotowała wzrost wartości po ujawnieniu swoich najświeższych raportów.

Rekordowe Apple

Nie ma w tym absolutnie nic dziwnego. Miniony kwartał był dla nich wprost genialny, a zyski rekordowe. Jak można przeczytać w raporcie, Apple odnotowało przychody na poziomie ponad 90 miliardów dolarów, co jest kwotą o 8% większą, niż w analogicznym okresie 2021 roku. Trzeci kwartał tego roku tylko dla nich był łaskawy — słupki spółek Alphabet, Mety i Amazona dalekie były od kolorów zielonych.

Najwięcej pieniędzy przyniosła Apple sprzedaż iPhone’ów, na drugim miejscu uplasowały się natomiast usługi — te dwa segmenty odpowiadały za przeszło 68% przychodów w trzecim kwartale 2022 roku. Kolejne miejsce to komputery Mac, w dalszej kolejności wymienione zostały wearables, akcesoria i iPady.

Apple dobrze radzi sobie nawet w obliczu spadków sprzedaży smartfonów. Widać to było we wspomnianym raporcie, ponieważ to właśnie segment iPhone (choć nadal największy w ich portfolio) zanotował zmniejszenie sprzedaży.