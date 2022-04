Kryptowaluty nie dla Rosjan. Zostali zablokowani przez największą giełdę

Daniel Górecki Technologia

Giełdy kryptowalut od samego początku inwazji Putina na Ukrainę bardzo zapobiegawczo podchodziły do tematu blokowania rosyjskich użytkowników, choć specjaliści ostrzegali, że to jedna z furtek wykorzystywanych przez nich do obchodzenia sankcji. To się właśnie zmienia, a decyzja największej giełdy na świecie, czyli Binance, z pewnością nie przypadnie do gustu fanom krypto z Rosji.

Największa giełda kryptowalut odcina Rosjan 123RF/PICSEL