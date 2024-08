Spis treści: 01 Co to jest abonament RTV?

02 Ile wynosi abonament RTV w 2024 roku?

03 Abonament RTV za darmo. Jak go nie płacić?

Co to jest abonament RTV?

Abonament RTV to abonament radiowo-telewizyjny, który obowiązkowo uiszcza każde gospodarstwo domowe posiadające telewizor lub radio. W ten sposób pieniądze z opłaty umożliwiają funkcjonowanie publicznym nadawcom radiowym i telewizyjnym, np. telewizji państwowej.

Opłata abonamentowa pozwala pokryć koszt funkcjonowania danych mediów, a te mogą tym samym wypełniać zadania wchodzące w zakres tzw. misyjności. Niektóre z programów mogą funkcjonować i dostarczać programy dla mniejszych grup odbiorców, które w rynkowych warunkach nie obroniłyby się ekonomicznie.

Ile wynosi abonament RTV w 2024 roku?

Stawki abonamentu radiowo-telewizyjnego na 2024 rok zostały zaktualizowane. W przypadku radioodbiornika koszt na miesiąc to 8,40 zł, co przy zapłacie za rok daje nam 104,40 zł. Jeżeli mamy telewizor lub telewizor i radio, opłata miesięczna wyniesie 27,30 zł.

Roczny abonament RTV na telewizor i radio to 327,60 zł, lecz ustawodawca przewidział zniżkę - wystarczyło opłacić go w całości do 25 stycznia, aby otrzymać rabat w wysokości 10% całej kwoty. Są jednak osoby, które nie muszą płacić abonamentu. Jaki warunek należy spełnić?

Abonament RTV za darmo. Jak go nie płacić?

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, pewne osoby są zwolnione z uiszczania opłat w ramach abonamentu radiowo-telewizyjnego. Są to:

osoby, które ukończyły 75. rok życia

osoby należące do I grupy inwalidzkiej

weterani (inwalidzi wojenni lub wojskowi)

osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy

osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia

osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu

osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%

W przypadku kwalifikowania się do którejkolwiek z wyżej wymienionych grup pozostajemy zwolnieni z abonamentu RTV.