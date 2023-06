Kto wygra na rosyjskim zamachu stanu? Najpewniej... Ukraina

Po miesiącach zapowiedzi i narastającym konflikcie z rosyjskim ministrem obrony Siergiejem Szojgu, Jewgienij Prigożyn postanowił działać, a mianowicie podjął próbę obalenia rosyjskiego przywództwa wojskowego. Czarę goryczy przelać miał atak rosyjskich oddziałów na obóz jego najemników, po którym grupa Wagnera wkroczyła do Rostowa i zapowiedziała "marsz sprawiedliwości" na Moskwę, ostrzegając, że "zniszczy każdego, kto stanie mu na drodze".



Ci, którzy zniszczyli naszych chłopców, którzy zniszczyli życie wielu dziesiątek tysięcy żołnierzy rosyjskich zostaną ukarani. Wzywam, by nie okazywać oporu. Jest nas 25 tysięcy i idziemy wyjaśniać, czemu w kraju trwa chaos mówił.

W Rosji dopiero zapanuje chaos

Jak przekonuje strateg wojskowy Mick Ryan w wypowiedzi dla Insidera, niezależnie od tego, czy przywódca grupy Wagnera faktycznie obali rosyjskie przywództwo wojskowe, w Rosji zapanuje chaos, który będzie miał konsekwencje dla wojny w Ukrainie. Emerytowany generał armii australijskiej i pracownik Center for Strategic and International Studies (CSIS) sugeruje, że choć dokładnie nie wiadomo, co aktualnie dzieje się w Rosji, "jest to jedna z tych rzeczy, w których nikt nie wygrywa - każdy coś traci".

