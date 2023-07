Kupujesz na AliExpress? Polska Poczta prześwietli każdą paczkę

Dotychczas paczki pochodzące z Państwa Środka trafiały do dużej i nowoczesnej sortowni w Lublinie. Tam bowiem mieścił się Oddział Celno-Skarbowy Krajowej Administracji Skarbowej. Zadaniem pracowników było skanowanie podejrzanych przesyłek za pomocą rentgena i w momencie wykrycia podejrzanej zawartości, paczka była otwierana i ręcznie sprawdzana.

Reklama

Poczta Polska prześwietli każdą paczkę bez jej otwierania

Trzeba tutaj podkreślić, że zdarzało się to bardzo często, a to oznacza wydłużenie pracy celników i owocuje dłuższym transportem zakupionych przedmiotów. Teraz się to zmieni i wszyscy Polacy kupujący w zagranicznych sklepach internetowych na pewno to odczują.

Wideo youtube

Poczta Polska chwali się, że niebawem w tej materii zapanuje prawdziwy XXI wiek. Nie będzie już mowy o ingerowaniu w dostarczane paczki. Będzie to zasługą nowego, innowacyjnego skanera, pierwszego w Polsce urządzenia 3D do kontroli przesyłek spoza UE. Według informacji podanych przez Pocztę Polską, urządzenie ma pracować aż 18 godzin na dobę. Jego zadanie będzie polegało na bezinwazyjnym prześwietlaniu paczek i wykrywaniu niedozwolonych przesyłek w postaci narkotyków, papierosów, alkoholi czy broni.

— Poczta Polska konsekwentnie inwestuje w nowoczesne obiekty logistyczne. Adaptacja i umaszynowienie naszego obiektu logistycznego w Lublinie, który obsługuje m.in. przesyłki z międzynarodowego e-commerce, jest jednym z kluczowych zadań realizowanych w ramach projektu rozwoju Architektury Sieci Logistycznej. Jeszcze w III kwartale tego roku w lubelskiej sortowni zostanie uruchomiony nowoczesny sorter do automatycznego opracowania przesyłek pocztowych. Będzie to kolejna inwestycja, która poprawi zarówno jakość usług Spółki, jak również warunki pracy — podkreśla Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Urządzenie ma rozpocząć pracę w lutym 2024 roku. Poczta Polska zapowiedziała, że dzięki nowemu skanerowi jeszcze bardziej zostanie ograniczona działalność kontrabandy czy wwóz przedmiotów w paczkach pochodzących ze sklepów internetowych, które nie zostały odpowiednio opłacone pod względem celno-skarbowym.