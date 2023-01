Laptop jeszcze nigdy nie był tak potężny. Intel prezentuje 24-rdzeniowy procesor mobilny

Potężne laptopy nadchodzą!

Intel w ostatnim czasie przywiązuje sporo uwagi do zwiększania wydajności mobilnych wariantów swoich procesorów. Wraz ze wzrostem mocy sprzętów desktopowych idzie również rozwój segmentu laptopów, które już niedługo będą mogły pochwalić się sporymi zmianami.

Mowa o nadchodzącej 13. generacji procesorów mobilnych Intel, które wprowadzą dadzą laptopom ogromny zastrzyk mocy. Podejrzewa się, że najnowszy chipset Intel Core i9-13980HX z rodziny Raptor Lake będzie miał nawet 24 rdzenie o taktowaniu turbo 5,6 GHz.

Firma twierdzi, że będzie to najpotężniejszy procesor mobilny na świecie. Co istotne, żadne z przenośnych urządzeń nie miało wcześniej na pokładzie procesora z taką liczbą rdzeni. To w połączeniu z dobrą kartą graficzną (np. mobilną serią RTX 4000) stworzy wspaniałą maszynę do grania i zadań specjalnych.

Intel wystarczy na długie lata?

Intel zapowiada, że jednowątkowa wydajność będzie lepsza o 11% względem serii 12., a w przypadku wielowątkowości mowa o wzroście szybkości pracy aż o 49%. Dodatkowo dostępne będzie wsparcie dla 128 GB pamięci RAM DDR4 (do 3200 MHz) i DDR5 (do 5600 MHz).

W tym momencie ciężko stwierdzić, czy będzie to istna rewolucja w dziedzinie mobilnego grania i pracy na laptopie, czy „jedynie” spory krok naprzód. Tak czy inaczej, Intel poważnie podchodzi do tematu mobilnych podzespołów, co z pewnością ucieszy zarówno fanów laptopów, jak i tych, którzy stronią od budowy mocnego peceta w trudnych czasach drogich kart graficznych.

Mimo wszystko nie jest źle

Mocna seria procesorów mobilnych to nie jedyna dobra wiadomość dla zainteresowanych sprzętem od Intela. Firma ogłosiła niedawno obniżkę cen niektórych swoich produktów. Taniej kupimy teraz kilka ciekawych chipów, między innymi bardzo wydajne propozycje wydane w październiku ubiegłego roku.

Tym samym za Intel Core i9-13900K (oryginalnie wyceniony na 3499 zł), przyjdzie nam po obniżce zapłacić 2999 zł. Podobna promocja spotkała też Intel Core i9-13900KF - cena została zmniejszona o 500 zł i wynosi oficjalnie 2899 zł.

Jest to w dużej mierze efekt rosnącego kursu złotego w stosunku do dolara amerykańskiego. Umacnianie się naszej waluty sprawia, że podzespoły będą tanieć. W przypadku AMD jest podobnie, co stanowi dość dobry prognostyk na przyszłość.