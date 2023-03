"Latający czołg" Kremla zestrzelony nad Ukrainą

Śmigłowiec Kamow Ka-52 Aligator to chluba Kremla

Chociaż nie są jasne okoliczności katastrofy śmigłowca, zdarzało się, że Rosjanie sami niszczyli je, gdy te uległy awarii i wylądowały np. na polu. Jak tłumaczą analitycy wojskowi, zniszczenie swojego śmigłowca w takich okolicznościach, to rutynowa procedura, która ma na celu przeciwdziałanie dostania się zaawansowanego sprzętu w ręce wroga. Rosjanie obawiali się, że Ka-52 Aligator może zostać rozebrany na części i przewieziony do baz lotniczych NATO.

Kamow Ka-52 Aligator to rosyjski śmigłowiec szturmowy, który pierwszy raz wzbił się w niebo w 1997 roku. Armia posiadała w chwili rozpoczęcia wojny w Ukrainie ok. 70 sztuk tych maszyn w różnych konfiguracjach. W ostatnim roku, Ukraińcom udało się zniszczyć aż 31 z nich. Śmigłowiec wyróżnia się swoim układem napędowym. Oparty jest na konstrukcji Kamowa. Maszyna została wyposażona w dwa duże, współosiowe i przeciwbieżne wirniki. Są one umieszczone jeden pod drugim.