Ukraina wysyła rosyjskie śmigłowce do USA? Wojna stała się źródłem informacji wywiadowczych

Według Bulgarianmilitary śmigłowiec mógł mieć problemy techniczne i stacjonować w rejonie lotniska Hostomel niedaleko Kijowa. W pierwszych miesiącach wojny, lotnisko było wykorzystywane przez Rosjan do atakowania ukraińskich pozycji. Maszyna miała tam pozostawać przez co najmniej 40 dni bez próby odzyskania go przez rosyjskie siły zbrojne.

Część zachodnich ekspertów jest zdania, że Ka-52 nie jest "czystym" śmigłowcem szturmowym, lecz bardziej środkiem zaradczym przeciwko pancernym brygadom naziemnym. Maszyna jest zdolna do wystrzeliwania przeciwpancernych pocisków kierowanych krótkiego zasięgu.

Ile sprzętu wojskowego straciła Rosja od początku wojny?

Według ukraińskich danych Rosja od początku wojny straciła ponad 104 tys. żołnierzy, 268 helikopterów, ponad 280 samolotów i myśliwców, ponad 3 000 czołgów, 6 047 opancerzonych wozów bojowych, ponad 2 000 systemów artyleryjskich, 212 systemów obrony powietrznej, 423 wyrzutnie rakiet, 4 675 wojskowych pojazdów i cystern, a także 16 statków i okrętów oraz ponad 1 700 taktycznych bezzałogowych statków powietrznych.