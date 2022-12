Nowe nagranie z walk o Bachmut niczym film akcji z Hollywood

Kremlowi nie pomaga też niskie morale żołnierzy, którzy coraz częściej nie mają nadziei na wygraną, boją się o swoje życie i decydują się poddać. Ukraińska armia przygotowała nawet program dla rosyjskich żołnierzy, by mogli ono zachować życie. Polega on na wysłaniu dronów do okupantów wyrażających chęć poddania się i w bezpieczny sposób doprowadzenia ich do oddziałów ukraińskich, skąd zostaną przewiezieni w spokojniejsze miejsce.

Kreml stracił już ponad 100 tysięcy żołnierzy w Ukrainie

Z najnowszych informacji podanych przez SZU wynika, że rosyjska armia straciła już ponad 100 tysięcy żołnierzy. Straty w sprzęcie sięgają dziesiątek miliardów dolarów. Rosja będzie potrzebowała dwóch pokoleń, by odbudować swoją flotę czołgów.

Siły Zbrojne Ukrainy ujawniły, że na froncie pojawił się najnowszy rosyjski czołg. T-14 Armata ma pomóc okupantowi w okolicach Bachmutu. Możemy spodziewać się, że również i kilka tych chlub Kremla niedługo stanie w ogniu lub zostanie przejęta przez Ukraińców, podobnie jak stało się to z najnowszymi T-90M.