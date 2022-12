Zniszczyli najpotężniejszy czołg Putina i pokazali to na nagraniu

Najlepszy rosyjski czołg w Ukrainie, czyli T-90M, nie miał żadnych szans z dronem R18, który został wysłany na karkołomną misję i spisał się na medal. Cała akcja rozegrała się na wschodzie Ukrainy. Dotychczas okupant stracił na terytorium naszego wschodniego sąsiada aż osiem najnowszych czołgów T-90M.

SZU użyły do przeprowadzenia ataku pojedynczego dronu typu R18. Jest on w stanie przenieść do pięciu sztuk RKG-3. Są to zmodyfikowane granaty przeciwpancerne, które bez problemu mogą penetrować pancerz pojazdów o grubości do 125 mm swoim ładunkiem o masie 1,07 kg.

