Według analityków z serwisu War Zone, Stany Zjednoczone będą potrzebowały czasu na szkolenia dla ukraińskich wojskowych z obsługi przeciwlotniczych systemów rakietowych. Na pewno nie mamy co spodziewać się widoku Patriotów w Ukrainie w tym roku. Program szkoleń może potrwać minimum dwa miesiące. Oznacza to, że systemy te najszybciej mogą uzyskać zdolność operacyjną u naszego wschodniego sąsiada na przełomie lutego i marca przyszłego roku.

Ukraina otrzyma inne potężne systemy obrony jak IRIS-T

Z nieoficjalnych informacji wynika, że wówczas rosyjska armia ma przystąpić do o wiele większej ofensywy, całkiem możliwe, iż również z terenów Białorusi. Prawdopodobnie, USA wolą dmuchać na zimne i przygotować ukraińskie miasta na nową falę ataków. Oprócz Patriotów, mają tam pojawić się również systemy obrony powietrznej o nazwie NASAM, HAWK, IRIS-T i SAMP/T.

MIM-104 Patriot to amerykański system antyrakietowy opracowany przez firmę Raytheon. Składa się z lotniczego pocisku przechwytującego i systemu radarowego o wysokiej wydajności. Prawdopodobieństwo zaangażowania samolotu wynosi 0,8-0,9, natomiast pocisku taktycznego 0,6-0,8. Jak podaje Pentagon, koszt jednego pocisku to ok. 3 miliony dolarów.

Władzie Ukrainy pochwaliły się, że między 24 stycznia a 20 listopada 2022 roku, ogółem największej im pomocy udzieliły Stany Zjednoczone. Według IFW, mowa tu o 49 miliardach z ok. 100 miliardów euro przekazanych do tej pory przez 40 państw wziętych pod uwagę w raporcie. 33,4 miliarda euro pochodziły z Unii Europejskiej, a 6,6 miliarda euro z Wielkiej Brytanii.