Pociski Ch-47M2 Kindżał to broń hipersoniczna

Pocisk Ch-47M2 Kindżał (po rosyjsku sztylet) to hipersoniczny pocisk typu powietrze-ziemia, który Rosjanie nazywają "kompleksem lotniczym" (Wysokotocznyj Gipierzwukowyj Awiacjonna-Rakietnyj Kompleks Kindźał). Składa się z rakiety Ch-47M2 oraz przenoszącego ją samolotu MiG-31K izdielije 06. Jego długość wynosi ponad 7 metrów, zaś masa dochodzi do 4,5 tony. Zasięg "Kindżałów" to 2000 kilometrów. Odpalenie pocisku z dużej wysokości znacząco zwiększa zasięg rażenia.