Latający fotel z silnikami odrzutowymi. Jetracer to prawdziwy potwór!

Był odrzutowy plecak, a teraz czas na "odrzutowy fotel" czyli Jetracer. 10 silników odrzutowych rozpędzi pojazd do 250 km/h i wyniesie go na wysokość 3 kilometrów. Osobowy dron odrzutowy firmy Zapata ma trafić do sprzedaży już w przyszłym roku.

Zdjęcie Maksymalna prędkość Jetracera to 250 km/h, a osiągana wysokość to 3 kilometry. / zdjęcie: Zapata / domena publiczna