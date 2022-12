Łazik Perseverance upuścił na powierzchnię Marsa mały przedmiot. Oto powód!

21 grudnia marsjański łazik Perseverance otrzymał drogą radiową polecenie z centrum kontroli NASA na Ziemi. Chwilę później z jego wnętrza wypadł mały przedmiot. To pojemnik przypominający rurę, w którym znajdują się próbki skał zebrane przez łazik na Marsie. To jeden z dziesięciu tego typu pojemników, które Perseverance zamierza w ciągu najbliższych dwóch miesięcy umieścić na powierzchni Marsa. W miejscu zwanym "Three Forks" (tłum. Trzy Widelce) NASA rozpoczęła budowę pierwszego w historii ludzkości magazynu próbek na innej planecie. Tuż po tym, jak pojemnik upadł na powierzchnię Marsa jedna z kamer łazika wykonała zdjęcie powierzchni tuż pod łazikiem. Chodziło o upewnienie się, czy pojemnik nie znajduje na trasie kół.

