Czesi z Leo Express weszli na nasz rynek kilka miesięcy temu. Na razie w mniejszym stopniu w porównaniu do konkurencji z RegioJet, ale wkrótce pociągów będzie więcej. Spółka zapowiada nowe kursy, które zostaną wprowadzone z początkiem przyszłego miesiąca.

Nowe pociągi Leo Express na trasie Warszawa - Kraków - Praga od 1 marca

Już na początku marca Leo Express zapewni nowe połączenia pasażerskie na trasie Warszawa - Kraków. Wśród nich będą pociągi międzynarodowe jadące ze stolicy Polski do Pragi.

Więcej pociągów pojawi się za kilka miesięcy. Do 24 czerwca dziennie będą obsługiwane dwa połączenia na trasie Warszawa - Kraków - Praga w obie strony. Natomiast na odcinku ze stolicy Małopolski do Czech będą to nawet cztery pociągi kursujące każdego dnia.

Połączenie Warszawa – Kraków cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego od 25 czerwca wprowadzamy do sprzedaży kolejne kursy. Dotyczy to zarówno relacji krajowej, jak i całej trasy do Czech. Z dotychczasowej sprzedaży i opinii klientów wynika, że podróżni preferują podróżowanie z Leo Express

Natomiast od 25 czerwca zostaną dodane kolejne kursy. Liczba połączeń krajowych na trasie Warszawa - Kraków ulegnie podwojeniu. Natomiast na szlaku do Pragi zostanie wprowadzona trzecia para.

Wybrane kursy zostaną wydłużone. Tak będzie na przykład od 25 czerwca z pociągiem ruszającym z Pragi o godzinie 8:23. Skład nie zakończy biegu w Krakowie i pojedzie dalej do Warszawy z planowanym przyjazdem o 18:54.

Nowe połączenia Leo Express w Polsce

Przy okazji czeski przewoźnik zapowiada dodatkowe połączenia w kraju, które będą realizowane na różnych trasach. Od 25 czerwca będzie obsługiwane połączenie międzynarodowe z Niemcami na trasie Przemyśl - Kraków - Ostrawa - Praga - Drezno - Lipsk - Frankfurt nad Menem. Natomiast już 7 marca zostaną dodane kursy autobusowe na szlaku Kraków - Lwów z możliwością przesiadki do pociągu czeskiego przewoźnika.

Bilety na wybrane nowe połączenia są już dostępne do kupienia na stronie czeskiego przewoźnika.

