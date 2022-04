Firmy dostawcze od lat pracują nad czasem dostarczenia i jakością obsługi. Kiedyś na zwykłą przesyłkę krajową można było czekać nawet dwa tygodnie robocze, a kurierzy pojawiali się niezapowiedziani o różnych porach dnia. Jak nie chciało się dostać awizo to praktycznie nie można było wychodzić z domu. W ciągu ostatnich lat wiele firm kurierskich podniosło swoje standardy i często paczkę możemy odebrać już następnego dnia od zamówienia, lecz niektóre przedsiębiorstwa chcą wnieść doręczanie paczek na zupełnie inny poziom.

Już wcześniej informowaliśmy o tym, że FedEx nawiązał współpracę z Elroy Air, by wspólnie pracować nad produkcją i rozwojem dronów dostawczych. Amazon, jako jedno z największych przedsiębiorstw w tej branży nie może pozostać w tyle. Firma, której założycielem jest Jeff Bezos już od jakiegoś czasu testuje dostarczanie paczek dronami. Jak donosi portal Bloomberg, na razie kiepsko im to idzie. W ciągu czterech miesięcy, drony Amazona miały pięć wypadków na polu testowym w Pendleton w stanie Oregon.

Jeden z wypadków wydaje się być szczególnie kuriozalny, bo według relacji Bloomberga, zawiodło praktycznie wszystko, co mogło zawieźć. Silnik drona wyłączył się, gdy następowało przełączenie z lotu ku górze, na trasę do przodu. Zawiodły wtedy dwie funkcje bezpieczeństwa, które powinny aktywować się w takiej sytuacji. Pierwsza z nich to system awaryjnego lądowania, a druga to stabilizacja drona. W rezultacie dron przewrócił się do góry nogami i spadł z wysokości około 20 metrów, co doprowadziło do pożaru krzaków, który został później ugaszony przez miejscową straż pożarną.

Jeff Bezos po raz pierwszy ogłosił 30-minutowe dostawy dronów w 2013 roku. W tej chwili, prawie 10 lat później nadal Amazon nie jest w stanie zaoferować takiej usługi. Co więcej. Wszystko wskazuje na to, że nieprędko takowa się pojawi w ofercie Amazona.