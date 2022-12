Masz dość telefonicznego spamu w postaci telemarketingu? Google wie, jak sobie z tym poradzić

Użytkownicy będą mogli wskazać, czy połączenie faktycznie było spamem. W takiej sytuacji w przyszłości telefony te będą od razu przekierowywane do poczty głosowej, my zaś nie będziemy musieli zawracać sobie nimi głowy. Co więcej, kolejne połączenia z danego numeru będą katalogowane w folderze Spam.

Włączanie tej funkcji dla wszystkich właśnie trwa. Ma się zakończyć w ciągu kilkunastu dni, a konkretniej 13 stycznia 2022 roku. Będzie dostępna dla wszystkich posiadaczy zarejestrowanego konta w Google Voice.

Jak wyłączyć filtr spamu Google Voice?

Oczywiście istnieje możliwość wyłączenia wspomnianej funkcjonalności. Wystarczy wejść w Ustawienia, następnie wybrać zakładkę Zabezpieczenia i zaznaczyć, czy opcja Filtruj Spam ma być włączona, czy też wyłączona.

Choć na pozór wyłączenie funkcji może wydawać się bezsensowne, to niektórzy z nas z pewnością z tego skorzystają. Szczególnie gdy odbieramy sporo połączeń od nieznanych numerów np. w ramach prowadzonej działalności czy innych zajęć. Dobrze, że opcja jest fakultatywna.

Jak chronić się przed telefonicznym spamem?

Aby móc zachować komfort w codziennym użytkowaniu smartfona i nie musieć regularnie użerać się z niechcianymi połączeniami, warto szanować swój numer telefonu. Chodzi głównie o to, aby nie podawać go w każdym formularzu internetowym, gdy tylko nadarzy się taka okazja. Czasami warto wpisać zmyślony numer, dzięki czemu nasz prywatny nie znajdzie się w żadnej bazie telemarketerów.

Niektóre firmy bardzo chętnie wykonają dziesiątki połączeń do potencjalnego klienta z różnymi ofertami, co może doprowadzić do niesamowitej frustracji — szczególnie gdy akurat czekamy na ważny telefon. Należy być zatem roztropnym i ostrożnie dysponować własnymi danymi kontaktowymi.