T-14 Armata to czołg widmo

W teorii T-14 Armata to idealny czołg dla rosyjskiej armii do walki w Ukrainie. Pocisk APFSDS Vaccum-1 wystrzeliwany przez jego armatę kalibru 125 mm według zapewnień może bez problemu przebić Leoparda czy Abramsa. Jego pancerz reaktywny oraz system aktywnej obrony, wychwytujący nadlatujące pociski, mógłby go chronić przed zniszczeniem. Nie mówiąc o napędzie, który mógłby rozpędzić T-14 do aż 90 km\h, zostawiając w tyle każdy współczesny czołg podstawowy.

Tyle teorii... W praktyce bowiem T-14 Armata to czołg widmo, o którym rozwoju wiadomo naprawdę mało. Od jego zaprezentowania w 2015 roku z zamówionych ponad 2 tysięcy egzemplarzy miano wyprodukować mniej niż 100. T-14 trawią bowiem ogromne problemy konstrukcyjne, które mają nie dopuszczać czołgu do walki. Mimo tego na przełomie 2022 i 2023 roku pojawiły się doniesienia brytyjskiego wywiadu, że Rosja postanowiła wysłać do Ukrainy małą liczbę czołgów.



W styczniu tego roku wywiad ten podkreślał, że przez wady Rosjanie boją się wysłać czołgi T-14 Armata do walki, traktując to jako "decyzję wysokiego ryzyka". Dwa tygodnie temu w sieci pojawiły się zwierzenia rosyjskiego żołnierza, który mając do czynienia z tymi maszynami wprost nazywa je złomem, twierdząc, że w obecnym stanie nigdy nie zobaczą walki. Stąd T-14 Armata jest bardziej straszydłem w wyobrażeniu rosyjskiej propagandy, niż realnie zagrażającą Ukrainie bronią.