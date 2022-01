Meta ma potężny superkomputer do badań nad sztuczną inteligencją

Meta/Facebook zaprojektowały i zbudowały superkomputer o nazwie AI Research SuperCluster. Inżynierowie chwalą się, że jest to obecnie najpotężniejsza na świecie maszyna do badań nad sztuczną inteligencją. Cel jest bardzo ambitny jak samo Metaverse. RSC ma pomóc przyspieszyć prace nad tworzeniem technologii AI do tłumaczeń głosowych oraz do analizowania obrazu i dźwięku.

Obliczenia na superkomputerze mają ruszyć w połowie roku. Do tego czasu maszyna ma być stale udoskonalana. Jednak już teraz nie ma sobie równych. Z ujawnionych danych wynika, że konstrukcja jest nawet do 20 razy szybsza niż obecne klastry bazujące na układzie Nvidia V100. Mark Zuckerberg nie uznaje kompromisów, również w kwestii budowy systemu, który ma odmienić przyszłość ludzkości.

AI Research SuperCluster to prawdziwe monstruum do AI

Platforma RSC bazuje bowiem na 760 systemach Nvidia DGX A100, wyposażonych łącznie w 6 tysięcy 80 układów graficznych A100. Inżynierowie zadbali, by ich maszyna pomieściła gigantyczną bazę danych, dlatego na pokładzie znalazło się 175 PB przestrzeni dyskowej. Meta zapewnia, że poufne dane użytkowników będą w pełni bezpieczne.

Nie zabrakło też 46 PB pamięci RAM i 10 PB pamięci NFS. Jeśli chodzi o system przesyłu informacji, to nad wszystkim panuje Nvidia Quantum 200 Gb/s InfiniBand. Co ciekawe, Meta planuje połączyć ze sobą 16 tysięcy GPU. Ma to zaowocować 2,5-krotnym zwiększeniem wydajności w trenowaniu sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja przyspieszy rozwój Metaverse

Założyciel Facebooka wiąże wielkie plany z AI Research SuperCluster. Z pomocą superkomputera mają powstać potężne, niesamowicie wydajne i niedostępne nigdzie indziej systemy do wykrywania fałszywych wiadomości, zabezpieczenia prywatności użytkowników w świecie wirtualnym Metaverse czy aplikacje do tworzenia fotorealistycznej wirtualnej rzeczywistości.

Eksperci uważają, że w najbliższych latach wybuchnie wojna pomiędzy gigantami technologicznymi o władzę nad Metaverse. W końcu mówimy tutaj o niesamowitych pieniądzach, które można zarobić na młodym pokoleniu wpatrzonym w urządzenia mobilne i praktycznie nie wychodzącym z globalnej sieci. Wirtualna rzeczywistość Metaverse ma polepszyć jakość życia milionów ludzi. Dzięki tej technologii będą oni znacznie bliżej rodziny i znajomych oraz będą mogli sprawniej wykonywać swoje codzienne obowiązki.