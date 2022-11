Midjourney działa jak niemal wszystkie tego typu programy. Aby z niego skorzystać, musimy wejść na stronę projektu, a następnie kliknąć na przycisk "Join the Beta", który przekieruje nas na serwer na Discordzie, dedykowany oprogramowaniu. Midjourney wygeneruje nam obrazy, jeśli tylko dostarczymy podpowiedź tekstową - tematyka jest nieograniczona i nie muszą to być tagi, działają również cytaty, tytuły czy po prostu krótki opis tego, co chcemy zobaczyć.

Midjourney zadebiutowało w lipcu 2022 roku w formie otwartej bety, a już zdążyło nieco namieszać na rynku. We wrześniu obrazy stworzone przez ten generator zostały zgłoszone na konkurs plastyczny. Jego wyniki mogły zaskoczyć nawet samego autora - obraz sztucznej inteligencji o tytule "Théâtre D'opéra Spatial" zajął pierwsze miejsce. To z kolei, nie bez przyczyny, spowodowało oburzenie artystów, którzy stworzyli stronę, na której można sprawdzić, czy nasze dzieła zostały użyte do nauczania tego typu generatorów.

Konkurs to nie wszystko. Co będzie potrafiło ulepszone Midjourney?

Jak można się domyślać, to nie jest ostatnie słowo sztucznej inteligencji w tej materii. Generatory są regularnie ulepszane, dotyczy to także Midjourney, które nadal jest w fazie beta. Wersja alfa Midjourney v4 jest jeszcze lepsza - może generować znacznie bardziej realistyczne obrazy, lepiej radzi sobie też w interpretacji podpowiedzi tekstowych. Jak twierdzą twórcy, model posiada zdecydowanie więcej wiedzy nt. stworzeń, miejsc i... wszystkiego. Lepiej radzi sobie z drobnymi szczegółami oraz ze scenami z udziałem wielu obiektów i postaci, potrafi obsługiwać trudniejsze, bardziej złożone podpowiedzi. Zaktualizowane oprogramowanie dodaje także wsparcie dla zaawansowanych funkcji, np. podpowiedzi obrazkowych.

Nowa wersja Midjourney cieszy się ciepłym przyjęciem użytkowników. Da się nawet słyszeć opinie, że oprogramowanie wydaje się "zbyt łatwe" w użyciu. Dostarczane wyniki mogą sprawiać wrażenie, jakby zostały wstępnie przygotowane. Co będzie dalej? Midjourney już teraz zadziwia, a nie jest nawet gotowym produktem. Zdecydowanie warto obserwować rozwój tej technologii.