Nowa technologia - opisana w badaniu opublikowanym 11 kwietnia w prestiżowym czasopiśmie Science - pozwala na tworzenie baterii, które mogą być stosowane w elastycznych gadżetach, inteligentnej odzieży czy urządzeniach medycznych. Chodzi o innowacyjny materiał, który można wykorzystać w drukarkach 3D i modelować w dowolny sposób , ale to jeszcze nie wszystko, co zdaniem badaczy czyni ten projekt wyjątkowym.

Bateria o konsystencji pasty do zębów

Autorzy tego rozwiązania całkowicie zrezygnowali z metali i zamiast tego wykorzystali tanie i łatwo dostępne materiały - konduktywne polimery oraz ligninę, czyli odpad powstający przy produkcji papieru. To oznacza, że baterie są nie tylko elastyczne, ale i ekologiczne (wspierają gospodarkę obiegu zamkniętego), a to ogromny krok w stronę zrównoważonej elektroniki, która nie obciąża dodatkowo środowiska.

Baterie to największy komponent elektroniki. Dziś są twarde i dość nieporęczne. Ale miękka, elastyczna bateria nie narzuca ograniczeń projektowych. Można ją zintegrować z elektroniką zupełnie inaczej, dostosować do użytkownika

Tradycyjne baterie działają na zasadzie przepływu elektronów między elektrodami, anodą i katodą. Większe baterie mają większą pojemność, ale są też cięższe i sztywniejsze. W nowym rozwiązaniu elektrody przybierają formę pasty, co umożliwia ich zastosowanie w elastycznych formach bez utraty wydajności. Co więcej, bateria zachowuje funkcjonalność nawet po rozciągnięciu do dwukrotnej długości i może być ładowana ponad 500 razy.