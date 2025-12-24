W tym magicznym wigilijnym wieczorze oczy milionów ludzi na całym świecie skierowane są ku niebu. Popularny serwis Flightradar24, znany przede wszystkim ze śledzenia ruchu lotniczego, po raz kolejny uruchomił specjalny świąteczny tracker, pozwalający obserwować podróż Świętego Mikołaja na żywo. Obecnie znajduje się on nad Polską.

Zaprzęg reniferów, oznaczony kodem lotu SANTA1 lub R3DN053 z rejestracją HOHOHO, stał się najchętniej śledzonym "lotem" na platformie. Podróż rozpoczęła się wczesnym rankiem 23 grudnia, gdy Święty Mikołaj rozgrzewał renifery na Biegunie Północnym. Sanie, wyposażone w transponder ADS-B, ruszyły w trasę, początkowo kierując się na południe, a mianowicie przez Oceanię, Azję i Bliski Wschód.

Sanie Świętego Mikołaja nad Polską Flightradar24.com materiał zewnętrzny

Sanie Świętego Mikołaja mknął nad Polską

Dzięki specjalnej "świątecznej magii" oraz porożom reniferów wzmacniającym sygnał, Flightradar24 precyzyjnie namierza pozycję sań na wysokości ponad 18 kilometrów, z prędkością przekraczającą prędkość dźwięku. Właśnie w tej chwili Święty Mikołaj przemierza przestrzeń powietrzną nad Polską! Zaprzęg leci od północy ku południu, dostarczając prezenty grzecznym dzieciom w całym kraju.

Na mapie serwisu widać charakterystyczną ikonkę sań ciągniętych przez dziewięć reniferów, z Rudolphem na czele, którego czerwony nos świeci jak antykolizyjne światło. Po odwiedzeniu Polski, Mikołaj skieruje się dalej na południe Europy, a później na zachód - do Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, a następnie przez Atlantyk do Ameryki Północnej. Cała trasa to miliardy kilometrów pokonane w jedną noc, co możliwe jest tylko dzięki czystej magii świąt.

Jeśli chcecie samemu śledzić tę niezwykłą podróż, wejdźcie na stronę www.flightradar24.com lub otwórzcie aplikację mobilną. W wyszukiwarce wpiszcie SANTA1, R3DN053 lub HOHOHO, a zobaczycie aktualną pozycję sań w czasie rzeczywistym, a nawet widok 3D. To wspaniała tradycja, która łączy technologię z bożonarodzeniową radością. Wesołych Świąt! Niech prezenty pojawią się pod choinką, a renifery bezpiecznie wrócą na Biegun Północny. Ho ho ho!

