Kiedy pobieramy zawartość cyfrową na swoje urządzenia, np. muzykę, w pakiecie najczęściej dostajemy komplet informacji - tytuł piosenki, albumu, wykonawcę, czas trwania, producenta itd. Podobnie jest w przypadku zdjęcia, gdzie możemy zawrzeć informację o dacie, godzinie czy miejscu jego wykonania.



To skłoniło zespół naukowców MIT do sprawdzenia, czy podobne rozwiązanie ma szansę na sukces w przypadku fizycznych obiektów, co znacznie ułatwiłoby nam choćby codzienne zakupy, szukanie książek w bibliotece czy zwiedzanie muzeum.

Oczywiście, korzystamy już przecież z takiego rozwiązania, a mowa o klasycznych metkach czy naklejkach z kodami kreskowymi czy kodami QR, ale te nie tylko psują wygląd produktu, ale i trudno je usunąć (albo wręcz przeciwnie, odpadają same w najmniej oczywistym momencie, przez co produktu nie można np. zeskanować na kasie sklepowej). Alternatywą mogą być niewidzialne gołym okiem tagi z drukarki 3D, tzw. InfraredTags, do odczytania których potrzebny jest smartfon z aparatem na podczerwień.



InfraredTags to bardzo sprytne, przydatne i łatwo dostępne podejście do umieszczania informacji na produktach. Bez problemu mogę wyobrazić sobie przyszłość, w której kierujemy aparat smartfona na jakikolwiek przedmiot i uzyskujemy informacje na jego temat - gdzie był wyprodukowany, z jakich materiałów czy informacje o naprawie - bez konieczności szukania i skanowania kodu kreskowego komentuje jeden z autorów badań, Fraser Anderson z Autodesk Technology Center w Toronto.

Co ciekawe, do realizacji projektu naukowcy wykorzystali już istniejący przezroczysty filament do komercyjnych drukarek 3D (ważne dla szybkiej i powszechnej implementacji), który można nanieść na produkt w dwojaki sposób, tj. w postaci kodu QR albo systemu zero-jedynkowego - w obu przypadkach oznaczenia widoczne są tylko w podczerwieni.

Zespół MIT zaprezentował swój pomysł na kilku przykładach, np. kubku, który po zeskanowaniu kodu przenosi nas na stronę z projektem 3D czy routerze Wi-Fi umożliwiającym odczytanie w ten sposób nazwy sieci i chroniącego ją hasła.



Korzystanie z InfraredTags wygląda zaś tak samo jak w przypadku klasycznych kodów, tj. uruchamiamy specjalną aplikację na smartfonie, skanujemy kod i gotowe.



Przemysł metkowania i tagowania jest ogromną częścią naszego codziennego życia. Wszystko, co kupujemy - od sklepów spożywczych, po części wymienne do naszych urządzeń (baterie, układy, komputery czy części samochodowe), musi zostać zidentyfikowane i dobrane właściwie. Nasza praca rozwiązuje ten problem, dostarczając system metkowania, który jest chroniony przed piaskami czasu dodają autorzy.