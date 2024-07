Mobilny router 5G w sprzedaży w Plusie

Niewielkich rozmiarów router ZTE U50 5G wyposażony jest w nowoczesny i niezawodny modem 5G Qualcomm Snapdragon X55. Technologia 5G wraz z Wi-Fi 6 AX1800 zapewniają szybkie i stabilne łącze dla podłączonych urządzeń. Router będzie doskonałym wyborem zarówno do korzystania w domu czy małym biurze, jak i poza nim, np. w podróży.



Jednocześnie można do niego podłączyć nawet 32 urządzenia. Pojemna bateria 4500 mAh umożliwi długi i wydajny czas pracy. Za pomocą złącza TS-9 można podłączyć antenę zewnętrzną i tym sposobem wzmocnić łączność ze stacjami bazowymi 5G.



W Plusie mobilny router ZTE U50 5G dostępny jest w opcji na raty, zarówno z abonamentem internetowym, jak i bez. W przypadku miesięcznej opłaty abonamentowej 79 zł/mies., w ramach której do wykorzystania jest pakiet 500 GB/mies., cena urządzenia to 49 zł na start oraz 24 raty po 20 zł. Łączna opłata za router to 529 zł.