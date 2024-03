Spis treści: 01 mObywatel pozwoli na podpisanie umowy

mObywatel pozwoli na podpisanie umowy

Aplikacja mObywatel jest nieustannie rozwijana i wzbogacana o nowe i kolejne funkcje. Dzięki nim coraz więcej spraw możemy załatwić zdalnie, lub po prostu sprawdzić istotne informacje. Aplikacja mobilna to nie tylko cyfrowe dokumenty tożsamości. Znajdziemy w niej również przydatne dane dla kierowców, informacje o wyborach czy choćby dane dotyczące korzystania z usług ochrony zdrowia.

Tym razem nowa funkcja mObywatela pozwoli na zdalne podpisanie umowy o pracę. Wszystko dzięki porozumieniu, które Ministerstwo Cyfryzacji podpisało z agencją zatrudnienia Trenkwalder. Aplikacja mObywatel pozwoli na zdalne i w pełni bezpieczne potwierdzenie tożsamości osoby, która w ten sposób będzie mogła podpisać umowę z nowym pracodawcą w zaledwie kilka minut - i to bez wychodzenia z domu, czy też czekania na kuriera przywożącego stosowne dokumenty.

Jak podpisać umowę o pracę zdalnie?

Od kilku lat rozwija się rynek zawodów wykonywanych zdalnie. Coraz więcej osób może liczyć na tzw. home office, czyli pracę z własnego domu, lub innego miejsca, które nie jest biurem pracodawcy. Trend ten mocno przyspieszyła pandemia, a także rozwój platform i usług cyfrowych. W sieci i na komputerze organizujemy spotkania, wymieniamy informacje czy doprowadzamy do końca projekty. Niestety, za zdalnym stylem pracy niekoniecznie nadążały przepisy.

Do tej pory nowy pracownik i jego pracodawca przed rozpoczęciem zdalnej współpracy mieli ograniczone opcje podpisania umowy. Jedną z nich było osobiste spotkanie w wyznaczonym miejscu. To mogło być utrudnione ze względu np. na dużą odległość. Poza tym można było skorzystać z usług kuriera lub poczty, aby wysłać fizyczny egzemplarz umowy. Da się też skorzystać z cyfrowego podpisu kwalifikowanego. W tym wypadku wymagane jest jednak kosztowne urządzenie do jego wykonania. Jak można to obejść?

Z pomocą przychodzi aplikacja mObywatel. Na mocy porozumienia Ministerstwa Cyfryzacji i agencji Trenkwalder oddano do naszej dyspozycji możliwość wykonania jednorazowego podpisu kwalifikowanego, który jest wystawiany po autoryzacji w aplikacji mObywatel. Bez dodatkowych kosztów i urządzeń - potrzebujemy aplikację, internet i komputer. Jak to działa?

System generuje specjalny kod QR, który jest wysyłany do pracownika Pracownik skanuje kod QR aplikacją mObywatel i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Umowa jest podpisywana online przy pomocy jednorazowego podpisu kwalifikowanego

Cała procedura jest maksymalnie uproszczona i zajmie mniej niż kwadrans. To duże ułatwienie względem otrzymywania listu i wysyłania ponownie podpisanej już kopii umowy.

Brzmi świetnie, ale...

Warto pamiętać, że nowa funkcja jest dostępna w przypadku tej konkretnej agencji zatrudnienia. Nie stała się jeszcze powszechnym sposobem na zawieranie umów o pracę. To wymagałoby zespolenia mObywatela i wewnętrznych systemów umów innych firm. A doskonale wiemy, że nie każde przedsiębiorstwo taką infrastrukturę posiada.

Jest to jednak nowość, która wkrótce może zyskać więcej użytkowników. Czas pokaże, czy w przyszłości podpisy będziemy składać jedynie cyfrowo.