Idziesz na wybory? Ta aplikacja jest niezbędna

Spis treści: 01 Aplikacja na wybory - mObywatel w telefonie

02 Dowód w telefonie a głosowanie w wyborach

03 Jednorazowa zmiana miejsca głosowania

04 mObywatel - aplikacja do wszystkich spraw

Pójście na wybory kojarzy nam się z uprzednim przygotowaniem, które polega na m.in. sprawdzeniu adresu naszej komisji wyborczej, a także przygotowaniu niezbędnego dokumentu tożsamości. Tylko w ten sposób będziemy mogli oddać głos w wyborach, zarówno parlamentarnych, prezydenckich, jak i nadchodzących samorządowych. Na szczęście w obecnych czasach nie musimy przygotowywać fizycznych dokumentów lub przeszukiwać internetu w celu znalezienia naszej komisji. Wszystko to znajduje się w aplikacji mobilnej mObywatel.

Aplikacja na wybory - mObywatel w telefonie

Chcąc odpowiednio przygotować się na wybory samorządowe 2024 wystarczy skorzystać z aplikacji mObywatel. Program, który znalazł się na telefonach milionów Polaków jest przydatnym narzędziem, w którym znajdziemy wszystkie najważniejsze informacje o głosowaniu i nie tylko.

Jakie funkcje daje nam aplikacja? Aby je znaleźć, wystarczy zalogować się do aplikacji i z kategorii Usługi wybrać kafelek Wybory. To tam znajdują się najważniejsze informacje przed wyborami samorządowymi 2024. Są to:

Twoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW)

Twoje miejsce do głosowania

Pozostałe dane, np. siedziba obwodowej komisji wyborczej, numery okręgów itp.

Oznacza to, że przed wyborami warto sprawdzić powyższe informacje w naszej aplikacji. Dzięki nim dowiemy się, do którego okręgu należymy, a także gdzie dokładnie znajduje się nasza komisja wyborcza.

Dowód w telefonie a głosowanie w wyborach

Czy można wykorzystać elektroniczny dowód osobisty, aby zagłosować w wyborach? Tak, dowód w aplikacji mObywatel jest pełnoprawnym dokumentem, który pozwoli nam pobrać kartę do głosowania i oddać ważny głos. Tyczy się to zarówno wyborów samorządowych, jak i tych do parlamentu europejskiego oraz innych.

Wystarczy wylegitymować się przed komisją naszym dowodem w aplikacji. Co ważne, dowód działa również w trybie offline. Oznacza to, że nie musimy mieć połączenia internetowego, aby oddać ważny głos. Przed pójściem na wybory warto jednak upewnić się, że nasza aplikacja mObywatel jest zaktualizowana i wszystkie dane są na miejscu.

Jednorazowa zmiana miejsca głosowania

Co zrobić, gdy mieszkamy w gminie A, a znajdujemy się na liście wyborców gminy B? Czy można jednorazowo zmienić miejsce do głosowania? W przypadku wyborów samorządowych jest to niemożliwe - inaczej, niż w przypadku wyborów prezydenckich czy parlamentarnych. Dlatego stosowny wniosek o zmianę miejsca do głosowania należy złożyć odpowiednio wcześniej. Co istotne, zrobienie tego w aplikacji mObywatel jest niemożliwe.

W aplikacji znajdziemy jedynie odnośnik do odpowiedniego wniosku, którego wypełnienie pozwoli nam zmienić miejsce do głosowania w wyborach samorządowych 2024. Więcej informacji na ten temat udziela portal gov.pl.

mObywatel - aplikacja do wszystkich spraw

Najważniejszą funkcją aplikacji mObywatel na wybory jest oczywiście elektroniczny dowód osobisty. Dokument ten jest pełnoprawnym dowodem, który pozwoli nam na wylegitymowanie się przed komisją wyborczą, w urzędzie czy na poczcie lub w banku. To oczywiście nie jedyna funkcja, z której warto korzystać - do aplikacji regularnie dołączają nowe dokumenty, legitymacje i nie tylko.

Poza tym, mObywatel daje nam dostęp do usług dla kierowców (np. historia pojazdu, mandaty, punkty karne i ubezpieczenia), oraz IKP (Internetowe Konto Pacjenta) i wiele innych. Oto lista przykładowych funkcji mObywatela, do których mamy dostęp:

Wirtualny portfel z dokumentami, a w nim dowód osobisty, prawo jazdy czy certyfikat COVID-19

dowód osobisty, czy certyfikat COVID-19 mPojazd , a w nim informujące o dowodzie rejestracyjnym czy polisie OC

, a w nim informujące o dowodzie rejestracyjnym czy polisie OC Legitymacja emeryta-rencisty

mLegitymacja studencka czy mLegitymacja szkolna - cyfrowy dokument uprawniający do zniżek i nie tylko

- cyfrowy dokument uprawniający do zniżek i nie tylko Dostęp do eRecepty i eSkierowań

Karta Dużej RodzinyBilkom, czyli bilety kolejowe kupione na przejazd pociągiem u niektórych przewoźników