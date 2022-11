Do 22 grudnia 2022 trwa nabór wniosków w ramach programu Mój Prąd 4.0. Data określona w przepisach jest umowna, ponieważ o dofinansowanie na fotowoltaikę można starać się do wyczerpania środków, a program zakłada możliwość przedłużenia.

Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net-billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili sposób rozliczania z systemu opustów na net-billing.

Dobra informacja jest taka, że już w trakcie trwania czwartego naboru podniesiona zostanie wysokość dofinansowania na fotowoltaikę i magazyny energii.

Fotowoltaika. Na co jest dofinansowanie?

Dofinansowanie na fotowoltaikę ma zwiększyć produkcję energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Ma także wpłynąć na wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie, a finalnie domowe inwestycje mają przyczynić się do zrealizowania założeń udziału OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii. To 50 GW energii w OZE w 2030 roku.

Na co jest dofinansowanie? Pieniądze z programu Mój Prąd 4.0 mogą zostać przeznaczone na zakup i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW. To tylko na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Dofinansowanie na fotowoltaikę nie obejmuje zwiększenia mocy już istniejącej mikroinstalacji.

Dofinansowanie na fotowoltaikę nie może być przeznaczone na ewentualne dołożenie paneli fotowoltaicznych, jak i przyłączenie do jednego Punktu Poboru Energii (PPE) kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem.

Zasady programu Mój Prąd w 2023 roku

Dofinansowanie na fotowoltaikę otrzymają osoby fizyczne, które wytwarzają energię na własne potrzeby. Ci muszą mieć umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Mój Prąd dedykowany jest dla osób, które zamontowały fotowoltaikę po 1 kwietnia 2022.

Ci, którzy zrobili to wcześniej i rozliczają się według systemu net-metering (system opustów), aby przystąpić do programu, muszą przejść na nowy system rozliczeń net-billing. Osoby, które otrzymały już wsparcie na instalację, mogą liczyć na zmniejszoną wysokość dotacji na system i standardowe kwoty na pozostałe elementy.

Dofinansowanie obejmuje koszty poniesione od 1 lutego 2020 do 31 grudnia 2023 roku. Osoby korzystające ze wsparcia zewnętrznego jak Czyste Powietrze uzyskają dofinansowanie z programu Mój Prąd jedynie pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii elektrycznej oraz przejścia na system rozliczeń net-billing.

Otrzymane dofinansowanie na fotowoltaikę jest zwolnione z podatku PIT. Montowane urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane w ciągu dwóch lat przed montażem. Program Mój Prąd będzie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

Ile wynosi dofinansowanie na fotowoltaikę? Aktualna wysokość wsparcia

Dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023 roku nie może przekroczyć 20.500 zł na jedno przedsięwzięcie. To maksymalna wysokość dotacji dla osób, które nie skorzystały z innej formy wsparcia. Jednocześnie dofinansowanie jest powiązane z zakupem dodatkowych rozwiązań. Najwięcej z programu Mój Prąd dostaną ci, którzy zdecyduję na przykład na zakup fotowoltaiki z magazynem energii.

Ile wynosi dofinansowanie na fotowoltaikę? Osoby, które nie skorzystały jeszcze z żadnej dotacji na instalację, otrzymają obecnie wsparcie w wysokości:

do 4.000 z ł wyłącznie na instalację PV;

ł wyłącznie na instalację PV; do 5.000 zł na instalację sprzężoną z innym elementem ;

na instalację sprzężoną z innym elementem ; do 5.000 zł na magazyn ciepła;

na magazyn ciepła; do 7.500 z ł na magazyn energii;

ł na magazyn energii; do 3.000 zł na system zarządzania energią (EMS) i systemów zarządzania energią w domu (HEMS).

Wysokość dotacji na systemy zarządzania energią są uzależnione od zastosowania magazynu energii lub ciepła. Maksymalna wysokość dotacji dla osób, które otrzymały już wsparcie na mikroinstalację z innego programu, nie może przekroczyć 17.500 zł na jedno przedsięwzięcie.



Mój Prąd od 15 grudnia 2022. Wyższe dofinansowanie na fotowoltaikę

Rewolucyjne informacje związane z dofinansowaniem do fotowoltaiki płyną z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Od 15 grudnia 2022 roku będą wyższe kwoty dotacji. Dotacja na samodzielną instalację fotowoltaiczną wzrośnie o 1 tys. zł.

To oznacza, że od połowy grudnia dotacja na instalację wzrośnie do 6 tys. zł. Co bardzo ważne, wyższe dofinansowanie na fotowoltaikę w ramach kolejnej edycji programu obejmie beneficjentów czwartej serii.

Dotacja na magazyn energii wzrośnie z 7,5 tys. zł do 15 tys. zł.

Net-billing. Czy fotowoltaika w 2023 roku będzie się opłacać?

Konia z rzędem temu, kto w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości związanej z produkcją energii potrafi przewidzieć, czy fotowoltaika w 2023 roku będzie się opłacać. W opinii wielu ekspertów nowe zasady rozliczeń wprowadzone 1 kwietnia 2022 roku sprawiły, że net-billing stał się mniej korzystny.

Mniej korzystny nie oznacza, że całkowicie nieopłacalny. Produkcja prądu z paneli nadal będzie się opłacać, szczególnie w dobie gwałtownych podwyżek cen energii. Fotowoltaika w 2023 roku może się opłacać przy uwzględnieniu zamrożenia cen prądu. W przypadku net-billingu każda zużyta kWh wchodzi w limit 2000 kWh.

Oznacza to, że ilość energii oddanej do sieci nie ma wpływu na zwiększenie limitu, ale jednocześnie każda pobrana kWh go zmniejsza. Jeżeli właściciel oddał do sieci 3500 kWh, pobierając z niej jednocześnie 4500 kWh energii to wykorzystał cały limit 2000 kWh. Pozostałe 2500 kWh będzie mógł dokupić po stawkach obowiązujących w 2023 roku.

Osoby rozliczające się w net-billingu wyprodukowane nadwyżki energii odsprzedadzą ją do sieci po cenach rynkowych. Natomiast w ramach ustawy ograniczającej wysokość cen prądu, będą mogli ją zakupić po gwarantowanej cenie 0,69 zł za kWh. Również dopiero co wprowadzone, wyższe kwoty dofinansowania na fotowoltaikę mogą sprawić, że jej instalacja będzie nadal atrakcyjna.

