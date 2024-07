"Mózg w słoiku" nauczył się kierować robotami. To przełom!

A było to możliwe dzięki temu, że nasze neurony postrzegają świat i reagują na niego, posługując się tym samym językiem, co komputery, czyli sygnałami elektrycznymi. Ludzkie komórki mózgowe, hodowane w dużych ilościach na chipach krzemowych, mogą odbierać sygnały elektryczne z komputera, próbować je zrozumieć i odpowiedzieć na nie. A co najważniejsze, mogą się uczyć - po raz pierwszy zetknęliśmy się z tą koncepcją w projekcie DishBrain na Uniwersytecie Monash w Australii, gdzie naukowcy nauczyli sztucznie wyhodowany mózg grać w Ponga.

Czy tak będzie wyglądać przyszłość?

To wyjątkowe połączenie dwóch odrębnych dziedzin nauki, czyli neuronauki i robotyki, o którym naukowcy myśleli już od dłuższego czasu w celu uzyskania bardziej zaawansowanych osiągnięć. Najpopularniejszą firmą zajmującą się neuronauką jest oczywiście Neuralink, najbardziej znane z udanego wszczepiania człowiekowi pierwszego implantu mózg-komputer, który pozwala pacjentowi z porażeniem czterokończynowym na pewien stopień samodzielności.

Z drugiej strony mamy robotykę, która przeszła w ostatnich latach ogromny rozwój i koncentruje się na różnych obszarach, w tym autonomicznych pomocnikach lub pracownikach fabryk, oferowaniu kończyn osobom po amputacji i nie tylko.

Niektóre wysiłki skupiają się jednak na uczynieniu robotów bardziej podobnymi do ludzi, a stąd już tylko krok do wizji, którą jako pierwsi zdecydowali się zrealizować Chińczycy. Ich badanie udowadnia, że jest to możliwe i zmusza do zastanowienia się nad często kreowaną w sci-fi wizją osadzenia komórek mózgowych człowieka w sztucznych ciałach.