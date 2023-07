Mundury szyte na miarę. Ukraina odpowiada na potrzeby żołnierek

Kobiety walczą w za dużych męskich mundurach

Ukraińskie władze błyskawicznie zareagowały na doniesienia żołnierek o traumatycznej walce nie tylko z rosyjską armią, ale i własnym umundurowaniem i starają się zdobyć odpowiednie wyposażenie dla walczących na froncie kobiet.

W ukraińskiej armii służyć ma obecnie ok. 60 tys. kobiet, z czego 5 tys. w jednostkach bojowych i choć na co dzień nie oczekują one specjalnego traktowania, to jak mogliśmy się ostatnio dowiedzieć, wiele z nich ma problem z korzystaniem z wyposażenia niepasującego do ich budowy ciała.

I nie chodzi tu tylko o kwestię wygody, ale i dodatkową przeszkodę podczas walki, ukraińskie żołnierki wprost mówią o "męskiej bieliźnie", "spowalniających je za dużych spodniach" czy "potykaniu się w za dużych butach", a także zaprojektowanych zdecydowanie z myślą o mężczyznach kamizelkach kuloodpornych.

Najtrudniejsze jest bieganie w standardowej wojskowej kamizelce kuloodpornej o wadze blisko 14 kilogramów, która po prostu nigdy nie przylega ściśle do ciała komentowała jedna z nich w wywiadzie dla The Daily Beast.