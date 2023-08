Na polsko-białoruskiej granicy pojawiły się potężne pojazdy

Polski pojazd opancerzony TUR na granicy

AMZ Tur to polski pojazd opancerzony klasy LMV, interwencyjno-patrolowy, opracowany przez zakłady AMZ-Kutno, przeznaczony do transportu osób w warunkach niebezpiecznych. Pojazd miał wejść na wyposażenie Wojska Polskiego, ale tak się nie stało. Został opracowany w 2007 roku i do dziś pozostał na etapie prototypu. W pierwszej fazie rozwoju powstało pięć prototypów, ale dwa zostały zniszczone w trakcie eksperymentów. Pozostałe i nowe pojazdy właśnie trafiły na granicę.

Atrybutem pojazdów TUR jest lekkość nadwozia i przestrzeń pasażerska mieszcząca 5 żołnierzy wraz z ekwipunkiem i wyposażeniem. Może wydawać się, że Wojsko Polskie powinno wysłać na granicę bardziej profesjonalne pojazdy jak np. HMMWV czy MRAP, jednak TUR tutaj ma nad nimi przewagę, ponieważ jego niska masa tak szybko nie wpłynie na pogorszenie jakości gruntowych dróg biegnących wzdłuż granicy.

TUR świetny do misji patrolowania wschodniej granicy

TUR został wyposażony w silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, 4-cylindrowy Iveco Aifo o mocy 129,4 kW (176 KM), pojemności 2998 cm³ i momencie obrotowym 380 Nm. Pojazd ma zbiornik paliwa o pojemności 220 litrów, który wystarcza na przejechanie do 1200 km. TUR ma długość 480 cm, szerokość 198 cm, wysokość 285 cm i prześwit 28 cm. Masa własna wynosi 6200 kg, a ładowność to 1000 kg.