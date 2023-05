Na rosyjskich superczołgach pojawiły się działa przeciwlotnicze

Armata S-60 może wystrzeliwać pociski odłamkowo-smugowe i przeciwpancerno-smugowe. Masa pocisku wynosi 2,8 kilograma, a masa naboju to 6,71 kilograma. Rosjanie wykorzystują te armaty w okupowanych obwodach m.in. do osłony stacjonarnych obiektów naziemnych, bo stosunkowo duża jak na ten kaliber szybkostrzelność stanowi wciąż jeszcze skuteczną zaporę ogniową, dla pilotów nisko lecących samolotów odrzutowych trudną do przełamania ze względów psychologicznych.

Pierwsze zdjęcia w roli głównej z czołgami T-54, podczas transportu do Ukrainy, pojawiły się w marcu, a w połowie kwietnia były już widziane w okolicach Mariupola. Pod koniec kwietnia miał miejsce transport tych zabytków na ogromną skalę. Czołgi trafiły do Berdiańska, a w momencie ofensywy, ruszą na północ, by bronić południowo-wschodniej części obwodu zaporoskiego.