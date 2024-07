Polacy wkrótce będą mogli jechać przez najdłuższy tunel pozamiejski w kraju. Jest on jednym z dwóch, które wybudowano na drodze ekspresowej S3 prowadzącej do graniczącej z Czechami Lubawki. Kiedy otwarcie?

Najdłuższy tunel pozamiejski w Polsce na S3 powstawał latami

Wspomniany tunel pozamiejski będzie częścią trasy S3 i jest to odcinek Bolków — Kamienna Góra. Na drodze wydrążono dwa. Krótszy z nich (TS-32) ma około 320 m długości, a dłuższy TS-26 aż 2,3 km i został wybudowany między miejscowościami Sady Górne, Stare Bogaczowice oraz Nowe Bogaczowice.

Dłuższy tunel dla samochodów w Polsce znajduje się tylko w stolicy. Jest to część Południowej Obwodnicy Warszawy drogi ekspresowej S2, który ma długość 2355 m. Tunel TS-26 będzie więc tylko nieco krótszy.

Budowa trwała miesiącami. Sam odcinek trasy S3 między Bolkowem a Kamienną Górą powstawał w bólach, gdyż pracom najpierw przeszkodziła pandemia koronawirusa, a potem atak Rosji na Ukrainę, co spowodowało duże podwyżki cen materiałów budowlanych. To sprawiło, że koszty znacząco wzrosły — prawie o 250 mln zł. Finalnie budowa drogi pochłonęła aż 1,785 mld zł.

Tunel TS-26 wymagał licznych prac

Sam tunel TS-26 nie był prosty w wykonaniu. Wykonawca zdecydował się na wykorzystanie technologii NATM (ang. New Austrian Tunnelling Method). Jest to rozwiązanie stosowane przez Austriaków i polega na użyciu tzw. górotworu dla konstrukcji nośnej. Prace rozpoczęto w grudniu 2020 r.

W trakcie budowy doszło do odkrycia poniemieckiej sztolni, którą datuje się na początek XX w. Stanowiła ona część kopalni węgla kamiennego Heinrich Anna. To spowodowało opóźnienia w prowadzonych pracach. Mimo to udało się je doprowadzić do końca. Sam odcinek drogi S3 między Bolkowem a Kamienną Górą jest obecnie na 98 proc. etapie ukończenia prac.

Kiedy otwarcie tunelu na drodze S3?

Jeśli zastanawiacie się nad tym, kiedy zostanie otworzony wspomniany tunel, to mamy dobre wieści. Plan zakłada, że nastąpi to jeszcze w te wakacje, choć dokładnego terminu GDDKiA na razie nie podaje. Pomimo tego, że kontraktowany odbiór drogi został wyznaczony na 12 lipca. Kierowcy będą jednak musieli poczekać trochę dłużej. Obecnie trwają ostatnie odbiory systemów zarządzania tunelami czy infrastruktury drogowej.

Zgodnie z naszymi zapowiedziami z końca czerwca odcinek drogi ekspresowej S3 Bolków — Kamienna Góra zostanie udostępniony kierowcom jeszcze w wakacje. komentuje dla Wyborczej Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału GDDKiA

Odcinek trasy S3 będzie zjawiskowy

Jest z pewnością na co czekać. Liczący 16 km odcinek drogi S3, gdzie znajdują się wspomniane dwa tunele, ma być jedną z najładniejszych tras samochodowych w Polsce. Będzie można z niej podziwiać piękne krajobrazy, a w wybranych miejscach uda się zobaczyć góry.

Jadąc S3 do Czech na kierowców czeka jednak niemiła niespodzianka. Nasi południowi sąsiedzi na razie nie wybudowali odcinka po własnej stronie i inwestycja jest w powijakach, m.in. za sprawą odwołania się do tamtejszego Urzędu Ochrony Konkurencji Gospodarczej polskiego Budimexu, który został wykluczony z realizacji.

Czesi wiedzą, że po otwarciu nowego odcinka S3 czeka ich wzmożony ruch i zamiast budować drogę po własnej stronie, to na istniejących trasach stawiają nowe... fotoradary.