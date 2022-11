Na taką broń czekała Ukraina. Koniec z bombardowaniem miast

Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy poinformował na swoim profilu na Twitterze o owocnym spotkaniu ze swoim hiszpańskim odpowiednikiem Jose Manuelem Albaresem. Ogłosił on rychłe dostarczenie przez Hiszpanię na Ukrainę potężnych systemów obrony powietrznej HAWK i Aspide.

Ostatnimi czasy rosyjska armia dokonuje licznych nalotów rakietowych na ukraińskie miasta. To taktyka dobrze znana z Syrii. Nowa broń obronna pomoże władzom w Kijowie zapewnić odpowiednią ochronę nie tylko mieszkańcom miast, ale również obiektom należącym do infrastruktury krytycznej.

Systemy MIM-23 Hawk i Aspide 2000 dla Ukrainy

Umowa przewiduje dostarczenie systemów MIM-23 Hawk, Aspide 2000 oraz artylerię i amunicję. Te pierwsze w zupełności wystarczą, by pokonać starsze typy rosyjskich samolotów typu Su-25, Su-24 i starsze pociski manewrujące takie jak Ch-102.

MIM-23 Hawk potrafi zestrzelić rakiety czy samoloty na dystansie do 40 kilometrów i lecące na pułapie do 18 kilometrów. Wystrzeliwane pociski mogą osiągnąć prędkość maksymalnie Mach 2,4, a za skuteczne zniszczenie celu odpowiada głowica odłamkowa o masie 54 kilogramów. Na pokładzie holowanej lub samobieżnej wyrzutni mogą znaleźć się trzy pociski.

Włoskie systemy Aspide 2000 ziemia-powietrze również przeznaczone są do zwalczania rakiet i samolotów. Zasięg pocisków o masie głowicy 35 kilogramów to ok. 40 kilometrów. Rząd Hiszpanii zobowiązał się do późniejszego dostarczania pocisków do obu systemów, by zapewnić nieprzerywaną ochronę ukraińskich miast.

Obecnie Ukrainie najbardziej potrzebne są systemy obrony powietrznej, ponieważ analitycy wskazują, że Kreml bombardowaniem infrastruktury krytycznej i miast chce wywrzeć presję na władze w Kijowie, by te podjęły decyzję o kapitulacji. Przy okazji systemów obrony nie można nie wspomnieć, że niedawno Niemcy dostarczyły na Ukrainę najnowocześniejszy system IRIS-T, który uratował życie wielu Ukraińcom, którzy zdecydowali się pozostać w miastach.