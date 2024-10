Na wschodzie Ukrainy pojawiają się ogromne tuby

Mobilne bunkry ratują żołnierzy i personel w Ukrainie

Mobilne bunkry są wykonane z prefabrykowanej blachy falistej. Jeden jaki obiekt ma masę ok. 2 ton, dzięki czemu można go ustawić za pomocą sprzętu dostępnego na froncie, bez potrzeby dostarczanie specjalistycznych maszyn. Schron osadza się w ziemi na głębokości ok. pół metra.

Co najważniejsze, przedstawiciele Metinvest chwalą się, że ich wynalazek zapewnia całkowite bezpieczeństwo żołnierzom i personelowi przed pociskami artyleryjskimi kalibru do 152 mm. To oznacza, że zapewniają ochronę również przed dronami kamikadze. To obecnie najważniejsza kwestia. Mobilny schron jest odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, można go szybko ogrzać, pomieści do 20 osób wraz z zapasami i sprzętem.

Na ukraińskich technologiach skorzysta również polska armia

Siły Zbrojne Ukrainy wielokrotnie udowadniały, że w wojnie z Rosją nie chodzi tylko o siłę, ale przede wszystkim o pomysłowość i wykorzystywanie najnowszych zdobyczy technologii. Takie mobilne schrony to prosty i jednocześnie praktyczny wynalazek do skutecznej obrony przed agresorem i jego barbarzyńskim metodom prowadzenia wojny.

Co ciekawe, jako że takie instalacje idealnie sprawdzają się na Ukrainie, również nasza armia będzie je stosować, jeśli dojdzie do starcia pomiędzy Rosją a krajami NATO. Wojna u naszego sąsiada pozwoliła wielu firmom, również działającym na terenie Polski, zaprojektować i zbudować wiele praktycznych wynalazków, które przydarzą się na wojnie.