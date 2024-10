Prototypowy samolot wystartował z Ukrainy i wylądował w Polsce

An-178-100P symbolem ukraińskiego rozwoju

W produkcję seryjną samolotów transportowych An-178 zostało zaangażowanych ponad 30 ukraińskich spółek . Jak przyznał Serhij Byczkow, dyrektor generalny Antonowa: "jest to pierwszy samolot tej generacji w konstrukcyjnym, ergonomicznym i menedżerskim planie stworzonym w przestrzeni postsowieckiej".

Antonow An-178 zadebiutował w 2015 roku. Do Polski został ewakuowany najnowszy prototyp oznaczony numerem osiem, który zadebiutował w 2021 roku. Wówczas Antonow informował, że maszyna w tej wersji jest przeznaczona do transportu personelu wojskowego, sprzętu i ładunków oraz może pełnić rolę platformy desantowej i spadochronowej dla oddziałów żołnierzy.

Najważniejsze informacje o samolocie An-178-100P

An-178 ma blisko 33 metrów długości, 29 metrów rozpiętości skrzydeł i 10 metrów wysokości. Ładownia ma 16,6 metra długości i 2,7 metra szerokości. Samolot może rozpędzić się do 820 km/h i przenieść maksymalnie 18 ton ładunku na odległość tysiąca kilometrów. W przypadku lotu na pusto zasięg wydłuża się do nawet 5 tysięcy kilometrów. Jak informuje Antonow, maszyna jest również przystosowana do transportu 90 żołnierzy lub 86 skoczków spadochronowych czy 48 rannych na noszach i 15 na siedząco.