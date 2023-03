Nad Morzem Czarnym pojawił się RQ-4B Global Hawk. Na Kremlu zawrzało

Dron RQ-4B Global Hawk nad Morzem Czarnym

Tymczasem w serwisach przeznaczonych do śledzenia tras przelotów samolotów (jak np. Flightradar24.com), na mapach Morza Czarnego pojawił się Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. To drugi zaawansowany dron Sił Powietrznych USA, który służy do realizacji misji szpiegowskich. W odróżnieniu od MQ-9 Reaper, RQ-4B Global Hawk nie posiada uzbrojenia do przeprowadzania ataków z powietrza.

Global Hawk miał po zakończeniu testów i osiągnięciu pełnej gotowości bojowej zastąpić w 2012 słynne samoloty Lockheed U-2. Na początku stycznia 2012 roku, Pentagon postanowił jednak zachować w linii 33 maszyny U-2, które co jakiś czas odbywają loty szpiegowskie. Dron jest bardzo często wykorzystywany przez USA do zbierania danych wywiadowczych w różnych krajach świata.