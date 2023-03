Ujawniono nagranie zderzenia rosyjskiego Su-27 z amerykańskim dronem

Dawid Szafraniak Militaria

We wtorek nad Morzem Czarnym doszło do kolizji amerykańskiego drona MQ-9 Reaper i rosyjskiego samolotu Su-27. Jest to pierwsza sytuacja od początku wybuchu wojny w Ukrainie, gdy rosyjska maszyna strąciła sprzęt Amerykanów. Do sieci trafiło oficjalne nagranie całego zajścia, które opublikowała strona amerykańska.

Zdjęcie Nagranie z drona MQ-9 Reaper / Twitter / materiał zewnętrzny