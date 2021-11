Wygląda na to, że w końcu doszliśmy do momentu, w którym nasze smartfony będą wyposażone w więcej pamięci RAM niż nasze laptopy i komputery stacjonarne. Bo kiedy w tych ostatnich standardem jest 16 GB, a notebooki często pracują na 8 GB, to już niebawem na rynek trafi smartfon wyposażony w 18 GB fizycznej pamięci RAM, którą na dodatek będzie można rozszerzyć wirtualnie.

Mowa o technologii łączenia pamięci, która pozwala wykorzystać dostępną szybką pamięć na dane UFS 3.1 jako wirtualny RAM, w efekcie czego całkowita pojemność pamięci RAM w ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition przekroczy 20 GB, czyli będzie więcej niż wystarczająca dla najbardziej wymagających gier czy programów. Co więcej, pod jego maską znajdziemy też 1 TB pamięci na dane, więc w gruncie rzeczy mamy do czynienia z komputerem w formie smartfona.



Reklama

Model ten jest w gruncie rzeczy odświeżeniem ubiegłorocznego flagowego smartfona Axon 30 Ultra, a nazwa Aerospace Edition nie jest tu przypadkowa - smartfon będzie promować aktorka Haocun Liu znana z filmu One Second i jest on swoistym hołdem dla ostatnich sukcesów Chińskiej Narodowej Agencji Kosmicznej, tj. wysłania na Marsa orbitera i lądownika, a także rozbudowy chińskiej stacji kosmicznej.



Zdjęcie ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition zapowiada się na najpotężniejszy smartfon na rynku / materiały prasowe

Pozostałe elementy specyfikacji pozostają bez zmian, więc możemy liczyć na 6,67-calowy wyświetlacz OLED o odświeżaniu 144 Hz, układ Qualcomm Snapdragon 888, baterię o dużej pojemności 4600 mAh, 16 MP kamerką przednią pod ekranem czy poczwórny aparat na tylny panelu, na który składają się 64 MP jednostka główna, 64 MP jednostka szerokokątna, 64 MP jednostka portretowa oraz 8 MP Ultra-zoom (5-krotny zoom optyczny z max 60-krotnym zoomem hybrydowym).



Premiera ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition już 25 listopada, ale wciąż nie znamy ceny tej nowości. Jak łatwo się domyślić, tanio na pewno nie będzie, bo już zeszłoroczna wersja kosztowała ok. 4300 zł, więc tym razem możemy zobaczyć nawet 5000 zł (a już na pewno przy próbie importu, bo jeszcze nie wiadomo, czy model ten trafi do sprzedaży międzynarodowej).