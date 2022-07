Pomimo zarzutów o szpiegowanie na rzecz chińskiego rządu, propagandę i zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego (amerykańscy żołnierze mają zakaz posiadania TikToka na urządzeniach służbowych!), a także szkodliwych i niebezpiecznych wyzwań prowadzących niejednokrotnie do śmieci dzieci i młodzieży, chińska platforma wideo wciąż zyskuje nowych użytkowników i rozwija się w najlepsze - ba, wiele wskazuje na to, że TikTok już niebawem nie będzie tylko konkurencją dla YouTube, Facebooka i Instagrama, ale także... Spotify czy Apple Music.



TikTok bierze się za Spotify i Apple Music

Chociaż niekwestionowanym liderem branży streamingów wideo jest Spotify, to ok. 15 proc. udziały innych platform, jak Apple Music (15 proc.) czy Amazon Music (13 proc.) sugerują, że na tym rynku jest miejsce dla kolejnych graczy. A przynajmniej jeszcze przez chwilę, bo kiedy zadebiutuje TikTok Music, sytuacja może zmienić się diametralnie - wniosek patentowy złożony w amerykańskim urzędzie ma zostać rozpatrzony jeszcze w tym roku i jeśli tylko zakończy się pozytywnie, można spodziewać się niemal natychmiastowego debiutu usługi.

Jak dowiadujemy się zaś z opisu wniosku, chodzi o mobilną (smartfony i tablety) usługę streamingową z muzyką, w której użytkownicy mogą "kupować, odtwarzać, dzielić się i pobierać muzykę, piosenki, albumy, teksty" oraz "tworzyć, rekomendować i dzielić się playlistami".



Wniosek wskazuje też, że usługa może wprowadzić własny element społecznościowy, aby wyróżnić się na tle konkurentów, a chodzi o możliwość "komentowania muzyki, piosenek i albumów".



To funkcja, której Spotify i Apple Music wciąż nie mają, chociaż użytkownicy od lat wyrażają takie zainteresowanie - ten pierwszy rozważał nawet jej wprowadzenie, ale od dawna nic nie słychać w tym temacie.



TikTok idzie w muzykę i szykuje petardę

TikTok nie zamierza przepuścić takiej okazji, a biorąc pod uwagę, że od dawna jest miejscem, w którym użytkownicy odkrywają nową muzykę i przywracają do łask starą, TikTok Music może okazać się ogromnym sukcesem. Warto tylko wspomnieć, że najpopularniejsze rekomendowane playlisty na Spotify i Apple Music są zdominowane przez kawałki, z których TikTok zrobił virale. W samym tylko 2021 roku aż 430 piosenek przekroczyło 1 mld odsłon po tym, jak zostały wykorzystane jako tło dla TikToka, a ponad 175 trendujących kawałków trafiło na listę Billboard Hot 100.

A jeśli będzie tak, jak sugeruje Business Insider, czyli TikTok Music dosłownie ściągnie całą bazę swoich użytkowników do nowej usługi, np. za pomocą opcji "posłuchaj całego kawałka" dodanej do TikToka, to Spotify, Apple Music i Amazon Music mogą mieć poważny problem.