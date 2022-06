W tym roku tematem przewodnim festiwalu będą zmiany klimatu, a pomysłami na to, jak im przeciwdziałać i jak się adaptować, podzielą się zaproszeni goście. Swoje spojrzenie na czekające nas wyzwania zaprezentują specjaliści z różnych dziedzin. Udział potwierdzili m.in.: językoznawca prof. Jerzy Bralczyk, prezes Fundacji "Domy Wspólnoty Chleb Życia" s.

Zdjęcie Zapowiedź Festiwalu Przyszłości Bomba Megabitowa / materiały prasowe

Znani ludzie mediów na Festiwalu Przyszłości Bomba Megabitowa

Nie zabraknie też Małgorzaty Chmielewskiej, pisarki Sylwii Chutnik, krytyka literackiego prof. Przemysława Czaplińskiego, pisarki prof. Julii Fiedorczuk, dziennikarza Marcina Prokopa, reportera i eseisty Filipa Springera, dziennikarza i aktywisty ekologicznego Adama Wajraka, rzecznika praw obywatelskich prof. Marcina Wiącka, redaktora naczelnego serwisu interia.pl Piotra Witwickiego oraz publicystki prof. Karoliny Wigury.

Reklama

Zdjęcie Ubiegłoroczny Festiwal Przyszłości Bomba Megabitowa / materiały prasowe

Organizatorzy zadbali o bogatą część warsztatową, w tym szkolenia dla dzieci i nauczycieli na temat cyberprzemocy pod hasłem "Ogarnij Hejt". Ważnym punktem programu będzie również Szkoła Ekopoetyki, służąca poszukiwaniu takich sposobów komunikowania się, które uwrażliwiają na przyrodę.

Co więcej, wspólnie z Our Future Foundation, zorganizowana zostanie Scena Młodych. W jej ramach zobaczymy polskich studentów najlepszych uczelni na świecie, jak Uniwersytet Harvarda, Yale czy Berkley, którzy przekażą swoim rówieśnikom wiedzę o tym, jak rozwijać swoje pasje, nie zapominając o stawianiu w centrum człowieka. Nie zabraknie również konkursów.

Zdjęcie Olga Malinkiewicz prezentuje ogniwa perowskitowe na Festiwalu Przyszłości Bomba Megabitowa / materiały prasowe

Dużo o ekologii na Festiwalu Przyszłości Bomba Megabitowa

"Kultura tworzy wyobrażenia nowego świata, a wraz z nimi język, który nie tylko pozwoli opisać epokę, w jaką wchodzimy, ale jest też niezbędny do jej pełnego zafunkcjonowania. Bez kreatywności nie ma innowacji. Właśnie dlatego na konferencję zaprosiliśmy Darię Solar, malarkę, której wystawę zobaczymy we wrześniu w Krakowie. Co więcej, w tym roku łączymy siły z festiwalem muzyki eksperymentalnej Sacrum Profanum i jestem pewien, że uda nam się zaskoczyć publiczność" - powiedział Szymon Kloska, kurator festiwalu.

Festiwal Bomba Megabitowa organizują: Miasto Kraków, Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema i Krakowskie Biuro Festiwalowe, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Partnerami strategicznymi są: Allegro, ING, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samsung oraz Wyższe Szkoły Bankowe.