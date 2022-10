W zeszłym roku mogliśmy usłyszeć o najbielszej farbie na świecie, która odbija aż 98,1 procent światła słonecznego. Za jej pomocą możemy schłodzić powierzchnie zewnętrzne o ponad 4,5°C w porównaniu do temperatury otoczenia, dzięki czemu możemy znacznie zmniejszyć nagrzanie naszych budynków, zastępując tym samym klimatyzację.

Niestety, aby wspomniany preparat spełniał swoje zadanie, trzeba było nałożyć warstwę mającą co najmniej 400 mikronów, co nie pozwalało jej zastosować w wymagających dużej precyzji projektach.

Najbielsza farba na świecie ulepszona

- Skontaktowali się ze mną wszyscy - od producentów statków kosmicznych, przez architektów, po firmy produkujące ubrania i buty - powiedział Xiulin Ruan, jeden z autorów produktu.

- Zasadniczo mieli dwa pytania - gdzie mogę go kupić i czy można go odchudzić? - dodał.

Po ponad roku pracy zespół inżynierów poinformował, że udało się im ulepszyć rekordowy preparat, dzięki czemu już warstwa 150 mikronów spełnia swoje założenia. Jednocześnie farba praktycznie nie straciła na skuteczności, gdyż po zmianach wynosi ona aż 97,9 procent (odbijania światła słonecznego).

Co więcej, najnowsza farba waży aż 80 procent mniej niż poprzednia. Do stworzenia produktu wykorzystano heksagonalny azotek boru, który wyjątkowo dobrze rozprasza światło. Poprzednio do tego celu użyto siarczanu boru.

- Ta niewielka waga otwiera drzwi do wszelkiego rodzaju zastosowań - powiedział George Chiu, kolejny z autorów projektu.

Po zmianach preparat można użyć między innymi do schłodzenia powierzchni samochodów, pociągów czy samolotów, co wcześniej było niemożliwe. Badanie dotyczące najbielszej farby na świecie opublikowano w czasopiśmie "Cell Reports Physical Science".